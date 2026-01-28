Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу подчеркнул актуальность борьбы с незаконными финансовыми схемами, в том числе с использованием криптовалют, передает BAQ.KZ.

"Мы с трудом изыскиваем способы эффективного использования средств, предназначенных для развития страны. Однако находятся мошенники, присваивающие триллионы тенге, выделяемые на социальную сферу. Не прекращаются и попытки вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации – этому беззаконию должен быть поставлен надежный заслон", – заявил Глава государства.

Президент отметил, что теневая экономика наносит колоссальный ущерб государству, поэтому борьба с ней должна быть бескомпромиссной. Главная миссия Агентства по финансовому мониторингу – обеспечить использование государственных средств исключительно во благо народа.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для эффективной работы ведомства расширен кадровый состав, усилена материально-техническая база, решены социальные вопросы сотрудников. При необходимости в структуру Агентства могут быть введены дополнительные генеральские должности для повышения статуса ключевых сотрудников.

"Активно развивается международное сотрудничество. Казахстан налаживает партнерство с крупными криптобиржами, создано подразделение по блокчейн-анализу "Криптон". В прошлом году разоблачено около 200 компаний, незаконно обналичивающих деньги, с оборотом более 500 млрд тенге, ликвидировано свыше 80 организованных преступных групп и более 100 финансовых пирамид", – подчеркнул Токаев.

Глава государства подчеркнул необходимость внедрения цифровых технологий и систем искусственного интеллекта для опережающей работы правоохранительных органов. – Если Агентство по финансовому мониторингу и другие силовые структуры будут отставать в технологическом плане, это может привести к угрозам национальной безопасности, – отметил он.