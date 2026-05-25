Попытку незаконного продления госконтракта сорвали в Алматинской области
В Алматинской области по актам прокурорского реагирования восстановлены нарушенные права участников судебных разбирательств и предотвращены крупные финансовые потери бюджета.
В частности, защищены права инвестора – компании "А". Ранее суд необоснованно ограничил компании возможность полноценно защищать свои интересы в судебных спорах. После вмешательства прокуратуры права инвестора были восстановлены.
Также удалось предотвратить потери бюджета на сумму 185 млн тенге. Речь идет о спорах, связанных с налогами и государственными закупками.
Кроме того, надзорный орган не допустил возобновления через суд действия контракта на добычу песчано-гравийной смеси на участке "Кендала" в Талгарском районе.
Еще одним важным решением стало пресечение попытки незаконного продления договора государственных закупок между госорганом и частной компанией при строительстве газораспределительных сетей. Продление планировалось в обход требований законодательства.
