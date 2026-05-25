Попытку незаконного продления госконтракта сорвали в Алматинской области

В Алматинской области по актам прокурорского реагирования восстановлены нарушенные права участников судебных разбирательств и предотвращены крупные финансовые потери бюджета.

В частности, защищены права инвестора – компании "А". Ранее суд необоснованно ограничил компании возможность полноценно защищать свои интересы в судебных спорах. После вмешательства прокуратуры права инвестора были восстановлены.

Также удалось предотвратить потери бюджета на сумму 185 млн тенге. Речь идет о спорах, связанных с налогами и государственными закупками.

Кроме того, надзорный орган не допустил возобновления через суд действия контракта на добычу песчано-гравийной смеси на участке "Кендала" в Талгарском районе.

Еще одним важным решением стало пресечение попытки незаконного продления договора государственных закупок между госорганом и частной компанией при строительстве газораспределительных сетей. Продление планировалось в обход требований законодательства.