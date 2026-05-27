Попытку прыжка с моста предотвратили в Усть-Каменогорске

Сегодня утром в Усть-Каменогорске сотрудник МЧС Темирлан Кумарканов спас девушку, которая собиралась спрыгнуть с моста.

По информации ведомства, спасатель направлялся на службу, когда заметил на мосту девушку в опасной ситуации. Не теряя времени, он подошёл к ней и успел удержать за руку, не дав совершить роковой шаг.

До прибытия экстренных служб Темирлан Кумарканов находился рядом и обеспечивал безопасность девушки.

Благодаря его быстрым и решительным действиям удалось предотвратить трагедию и спасти человеческую жизнь.