Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с важными заявлениями по двум ключевым темам — реформированию подходов к развитию спорта в стране и роли спасателей в обществе, передает BAQ.KZ.

В своей речи он не только поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником, но и подверг резкой критике практику работы спортивных федераций, возглавляемых чиновниками и бизнесменами, полагающимися исключительно на государственное финансирование.

"Рисковать своей жизнью ради спасения других – это настоящий подвиг," — заявил Глава государства, отмечая важность миссии спасателей в обеспечении безопасности граждан. По его словам, сотрудники МЧС — это те, кто "всегда и везде думают о благополучии страны", и потому государство продолжит работу по модернизации системы гражданской защиты.

Он подчеркнул необходимость воспитательной работы среди молодежи с участием спасательных подразделений:

"Необходимо активно внедрять практику неформального шефства подразделений МЧС над учебными заведениями. Спасатели могли бы внести существенный вклад и в продвижение в обществе здорового образа жизни, популяризацию спорта среди детей и молодежи", — отметил Токаев.

Президент напомнил, что за последние 30 лет героически погибли 72 спасателя, отдав свои жизни ради других.

"Мы всегда будем помнить имена этих храбрых людей, ставших ярким примером патриотизма и верности присяге. Народная мудрость гласит: "Еңбек ерлікке жеткізер, ерлік елдікке жеткізер" – "Труд ведет к подвигу, подвиг – к признанию", — сказал он, добавив, что "наши стойкие духом спасатели вносят огромный вклад в построение Справедливого и Безопасного Казахстана".

На фоне поздравлений Глава государства также сделал ряд жестких замечаний в адрес спортивных федераций.

"Сегодня спортивные федерации превратились в структуры, где набирают авторитет и влияние. Многие из них возглавили представители крупного бизнеса и руководители государственных ведомств. Но, как выяснилось, предприниматели гораздо больше полагаются на государственное финансирование спорта, не желая вкладывать собственные средства в это важное для общества дело", — подчеркнул Президент.

Он осудил практику использования федераций как инструмента личной рекламы:

"Государственные служащие рассматривают эти высокие общественные должности как инструмент личной рекламы, не осознавая подлинную значимость спорта. Есть среди них и те, кто успехи спортсменов выдают за свои собственные достижения. Пора положить конец этим негативным тенденциям", — заявил он.

Президент поручил Администрации Президента тщательно проанализировать сложившуюся ситуацию и подчеркнул, что поддержка спорта должна рассматриваться как "почетная общественная миссия и большая гражданская ответственность".

"Возглавлять федерации для повышения собственного престижа в стране и за рубежом — это недопустимо. Государство и общество вправе ожидать и обратную реакцию. В частности, в вопросах коммерциализации спорта, например, футбола", — добавил Токаев.

Он также отметил, что новое поколение меценатов и бизнесменов уже приходит в спортивные федерации, и выразил надежду, что "мы уже чувствуем ответственный подход к работе, искреннюю заинтересованность в достижении значимых побед".