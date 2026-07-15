Болельщики атаковали полицию фейерверками после поражения Франции на ЧМ

Во французской столице и ближайших пригородах задержали 141 человека после беспорядков, которые произошли после поражения сборной Франции в полуфинале чемпионата мира по футболу.

Как сообщают французские СМИ, причиной задержаний стало использование фейерверков против сотрудников правоохранительных органов.

Полуфинальный матч между Францией и Испанией завершился победой испанской команды со счетом 2:0. После окончания игры в Париже произошли столкновения между группами молодых людей и полицией.

По предварительным данным, серьезно пострадавших в результате беспорядков нет.

Аналогичные инциденты произошли и в Лионе. Несколько групп молодых людей собрались на центральной площади Белькур, после чего также начали использовать фейерверки в сторону правоохранителей.

Информация о серьезном ущербе или пострадавших в Лионе не поступала.

Напомним, Испания обыграла Францию и первой вышла в финал чемпионата мира по футболу.