Болельщики атаковали полицию фейерверками после поражения Франции на ЧМ
Задержаны 141 человек.
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Во французской столице и ближайших пригородах задержали 141 человека после беспорядков, которые произошли после поражения сборной Франции в полуфинале чемпионата мира по футболу.
Как сообщают французские СМИ, причиной задержаний стало использование фейерверков против сотрудников правоохранительных органов.
Полуфинальный матч между Францией и Испанией завершился победой испанской команды со счетом 2:0. После окончания игры в Париже произошли столкновения между группами молодых людей и полицией.
По предварительным данным, серьезно пострадавших в результате беспорядков нет.
Аналогичные инциденты произошли и в Лионе. Несколько групп молодых людей собрались на центральной площади Белькур, после чего также начали использовать фейерверки в сторону правоохранителей.
Информация о серьезном ущербе или пострадавших в Лионе не поступала.
Напомним, Испания обыграла Францию и первой вышла в финал чемпионата мира по футболу.
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