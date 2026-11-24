Поражение от японца отодвинуло Асу Алмабаева от топ-5 UFC
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанский боец Асу Алмабаев потерял сразу две строчки в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC. После неудачного выступления в Катаре он уступил место двум конкурентам и теперь занимает восьмую позицию.
В обновленном рейтинге Meta UFC Rankings, опубликованном на официальном сайте промоушна, Алмабаев опустился с шестого места на восьмое. Его обошли японец Кёдзи Хоригути, поднявшийся на шестую строчку, и Амир Альбази из Ирака, теперь занимающий седьмое место.
Перестановки произошли после турнира UFC Fight Night 294, который состоялся 21 ноября в Дохе. В главном для казахстанских болельщиков противостоянии Алмабаев встретился с Хоригути. Бой продлился все три раунда, но судьи единогласно отдали победу японцу – 30:27, 30:27, 29:28.
Для Алмабаева это поражение стало вторым в UFC. Теперь казахстанцу предстоит вновь доказывать свое право на место среди лидеров наилегчайшего дивизиона.
Самое читаемое
- После жалоб жителей аким Жамбылской области поручил привести в порядок улицы Тараза
- Цены на новое жильё в Казахстане: где квадратный метр стоит дешевле
- 18 законов приняты, 38 на рассмотрении: Председатель Курултая доложил Президенту о работе депутатов
- Казахстанская Integra заключила новые соглашения с китайскими партнерами: в центре внимания инфраструктурные проекты
- От Кызылорды до Жезказгана: завершено обновление одной из важных трасс страны