Казахстанский боец Асу Алмабаев потерял сразу две строчки в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC. После неудачного выступления в Катаре он уступил место двум конкурентам и теперь занимает восьмую позицию.

В обновленном рейтинге Meta UFC Rankings, опубликованном на официальном сайте промоушна, Алмабаев опустился с шестого места на восьмое. Его обошли японец Кёдзи Хоригути, поднявшийся на шестую строчку, и Амир Альбази из Ирака, теперь занимающий седьмое место.

Перестановки произошли после турнира UFC Fight Night 294, который состоялся 21 ноября в Дохе. В главном для казахстанских болельщиков противостоянии Алмабаев встретился с Хоригути. Бой продлился все три раунда, но судьи единогласно отдали победу японцу – 30:27, 30:27, 29:28.

Для Алмабаева это поражение стало вторым в UFC. Теперь казахстанцу предстоит вновь доказывать свое право на место среди лидеров наилегчайшего дивизиона.