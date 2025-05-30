Судебная коллегия по гражданским делам города Астаны признала недействительным патент на селекционное достижение "Породы собак Казахский тазы", выданный 30 декабря 2024 года Институтом интеллектуальной собственности, передает BAQ.KZ.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что "Казахский тазы" — древняя казахская порода, официально признанная и зарегистрированная на международном уровне задолго до выдачи патента. В 2023 году Международная кинологическая федерация (FCI) утвердила породу, закрепив Республику Казахстан в качестве страны её происхождения.

Полученный патент предоставлял ответчику исключительные права на разведение, продажу и экспорт собак породы "Казахский тазы", что ограничивало права других заводчиков и могло негативно сказаться на развитии и сохранении породы.

Суд отметил, что такие ограничения противоречат национальным интересам и нормам закона "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира", который устанавливает государственное управление казахскими породами.

Решение суда первой инстанции о признании патента недействительным было подтверждено в апелляции. Судебные акты вступили в законную силу.

Это решение защищает права заводчиков и способствует свободному развитию и сохранению уникальной казахской породы "Казахский тазы".