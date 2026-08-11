Как меняется порог для арендного жилья в Казахстане

Пороговые значения, применяемые при отборе граждан на арендное жилье, зависят от размера прожиточного минимума и меняются вместе с его увеличением. Об этом на брифинге после заседания Правительства сообщила председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает BAQ.KZ.

По ее словам, при отборе претендентов Отбасы банк использует сведения из государственных баз данных. При этом требования и правила предоставления жилья утверждаются Министерством промышленности и строительства.

«Все, что касается бюджетных средств, требования к правилам выдачи, они утверждены соответствующим Министерством промышленности и строительства. И там эти пороги все, они зависят от прожиточного минимума. И вот каждый год, когда прожиточный минимум увеличивается, увеличивается и порог», – сказала Ляззат Ибрагимова.

Она добавила, что Отбасы банк проводит соответствующие расчеты и представляет свои предложения уполномоченному министерству.

«То, что касается размеров, мы делаем расчеты и всегда показываем. И, как правило, у нас диалог такой: мы предлагаем, Министерство всегда хочет наименьшее», – отметила глава Отбасы банка.

Таким образом, условия доступа к отдельным механизмам арендного жилья пересматриваются с учетом изменения прожиточного минимума и утверждаются уполномоченным государственным органом.