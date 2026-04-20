Порог для поступления на педагогические специальности в Казахстане повысили до 75 баллов

В Казахстане усилены требования к поступлению на педагогические специальности, передает BAQ.KZ.

Как сообщила вице-министр просвещения РК Шынар Акпарова на пресс-конференции в СЦК, в стране продолжается работа по снижению нагрузки на педагогов. В частности, отменено обязательное тестирование по оценке предметных знаний для действующих учителей.

При этом тестирование сохраняется для выпускников, впервые устраивающихся на педагогическую работу, педагогов, возобновляющих деятельность, а также для руководителей образовательных организаций, их заместителей и методистов.

По словам вице-министра, теперь деятельность педагога будет оцениваться не по результатам тестирования, а по его ежедневной работе и реальному вкладу в качество образования.

Кроме того, в Казахстане планируют постепенно снижать зависимость от Единого национального тестирования и переходить к гибридной модели оценки при отборе в педагогические вузы. Она будет включать не только результаты тестирования, но и специальные экзамены.

Шынар Акпарова отметила, что пороговый балл для поступления на педагогические специальности повышен до 75. Это позволит уже на этапе поступления в вузы отбирать наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов.

Также сообщается, что из требований к аттестации педагогов исключены написание эссе, публикация научных статей, разработка авторских программ и учебно-методических материалов. В ведомстве считают, что такой подход позволит оценивать работу учителя по реальным результатам, а не по количеству дополнительных документов.