В России фиксируется вторая, более массовая волна внезапных отказов автомобилей Porsche и BMW, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеграм канал Mash.

Машины перестают заводиться прямо во время движения или после остановки и требуют эвакуации в сервис. Эксперты связывают происходящее с работой глушилок дронов.

Владельцы жалуются, что автомобили "умирают" без предупреждения: двигатель глохнет или не запускается, электроника блокирует запуск и предлагает эвакуацию. Так, у владельца Porsche Macan автомобиль остановился посреди города. Перепрошивка обошлась ему в 28 тысяч рублей без гарантии, что проблема не повторится, эвакуатор — ещё в 32 тысячи. Аналогичный случай произошёл в Твери с автомобилем BMW.

Под удар попали практически все модели 2013–2019 годов выпуска. У Porsche это 911 всех версий, Panamera, Cayenne, Macan, Boxster и Cayman серии 718, а также редкие 918 Spyder. У BMW — почти вся линейка автомобилей с системой ConnectedDrive: серии 1–7, кроссоверы X1, X3, X4, X5, X6, а также Z4, i3, i8 и модели M-серии. Общий признак — наличие заводской спутниковой сигнализации.

По словам сотрудников сервисных центров, проблема связана с воздействием глушилок дронов на блоки VTS и TCU. Из-за помех автомобиль "считает", что происходит попытка угона, и автоматически блокирует двигатель. В Porsche Russland эту информацию подтвердили официально. Представители дилеров BMW ситуацию пока не комментируют.

Первая волна подобных отказов была зафиксирована в начале декабря и носила единичный характер. Сейчас речь идёт уже о десятках автомобилей по всей стране и очередях на перепрошивку электронных блоков.

Эксперты не исключают, что при сохранении текущей ситуации проблема может затронуть ещё большее количество машин.