Порт Актау углубят до 6–7 метров из-за обмеления Каспия
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В порту Актау начали основные дноуглубительные работы. Причина в продолжающемся снижении уровня Каспийского моря, которое уже влияет на судоходство и работу портовой акватории.
В рамках проекта планируют извлечь около 1,3 млн кубометров грунта. После этого глубина акватории должна составить 6–7 метров.
Перевозки хотят увеличить на 30 %
По расчетам, дноуглубление позволит увеличить пропускную способность порта и нарастить объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту до 30 процентов.
Ожидается, что морская перевозка грузов может подешеветь примерно на 10–15 процентов. Работы должны повлиять и на безопасность судоходства.
Проект связывают и с дальнейшим развитием портовой инфраструктуры и привлечением инвестиций.
Завершить работы хотят до конца года
Подрядчик уже подготовил график работ. Для координации проекта проходят рабочие совещания.
Завершить дноуглубление в порту Актау планируют до конца 2026 года.
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