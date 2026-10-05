Порт Актау углубят до 6–7 метров из-за обмеления Каспия

В порту Актау начали основные дноуглубительные работы. Причина в продолжающемся снижении уровня Каспийского моря, которое уже влияет на судоходство и работу портовой акватории.

В рамках проекта планируют извлечь около 1,3 млн кубометров грунта. После этого глубина акватории должна составить 6–7 метров.

Перевозки хотят увеличить на 30 %

По расчетам, дноуглубление позволит увеличить пропускную способность порта и нарастить объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту до 30 процентов.

Ожидается, что морская перевозка грузов может подешеветь примерно на 10–15 процентов. Работы должны повлиять и на безопасность судоходства.

Проект связывают и с дальнейшим развитием портовой инфраструктуры и привлечением инвестиций.

Завершить работы хотят до конца года

Подрядчик уже подготовил график работ. Для координации проекта проходят рабочие совещания.

Завершить дноуглубление в порту Актау планируют до конца 2026 года.