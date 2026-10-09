Порт Актау установил рекорд по контейнерным перевозкам

По итогам сентября 2026 года через порт Актау перевалили 10 186 TEU — на 80% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Показатель стал новым рекордом для порта и отражает рост спроса на контейнерные перевозки через Каспийское море.

Росту объемов способствуют увеличение грузопотока по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), развитие контейнерной инфраструктуры, а также расширение возможностей железнодорожной и портовой обработки грузов.