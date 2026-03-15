Операции по отгрузке нефти в порту Фуджейра, расположенном на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов, возобновились после приостановки, вызванной атакой беспилотника и пожаром, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, работа нефтяного терминала порта Фуджейра была восстановлена.

Ранее порт Фуджейры приостановил операции по погрузке нефти из-за атаки БПЛА.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.