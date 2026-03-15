Порт Фуджейра в ОАЭ возобновил отгрузку нефти после атаки БПЛА
Сегодня 2026, 14:37
163Фото: Report
Операции по отгрузке нефти в порту Фуджейра, расположенном на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов, возобновились после приостановки, вызванной атакой беспилотника и пожаром, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их информации, работа нефтяного терминала порта Фуджейра была восстановлена.
Ранее порт Фуджейры приостановил операции по погрузке нефти из-за атаки БПЛА.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.
Самое читаемое
- В Казахстане отмечают Көрісу күні — день встреч и примирения
- Отделения Citibank в Дубае и Манаме подверглись атакам
- 11 тысяч детей родились в Казахстане благодаря программе «Аңсаған сәби»
- Казахстанский гимнаст стал серебряным призёром этапа Кубка мира в Турции
- Синоптики объявили штормовое предупреждение в 14 регионах страны