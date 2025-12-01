  • 1 Декабря, 00:38

Порт Курык и футбольный клуб "Каспий" передадут в частные руки

Фото: primeminister.kz

Порт Курык и футбольный клуб "Каспий" включены в список из 24 объектов Мангистауской области, которые государство передаст в частные руки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. Перечень предприятий, подлежащих приватизации, опубликован на сайте Национального офиса приватизации.

В список вошли объекты коммунального и энергетического секторов, ветстанции всех районов области, предприятия ЖКХ, стоматологический центр, а также ТОО "Порт Курык" и ГКП "Футбольный клуб "Каспий". Часть объектов будет приватизироваться через тендеры или по заявкам, некоторые — путем присоединения или слияния.

Согласно опубликенному графику, приватизация пройдет поэтапно в 2026, 2028 и 2030 годах. Кроме того, один объект — ГКП "Коммуналдық қызмет" Тупкараганского района — подлежит ликвидации.

