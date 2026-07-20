Портрет Холанна появился в колонии Карагандинской области

В учреждении №29 Департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области и области Улытау осужденный написал портрет одного из самых известных футболистов современности — норвежского нападающего Эрлинга Холанна. Идея картины появилась после чемпионата мира по футболу 2026 года. Автор рассказал, что внимательно следил за выступлениями Холанна и был впечатлен его игрой, самоотдачей и стремлением к победе. Именно это вдохновило его создать портрет спортсмена.

По словам осужденного, работа над картиной потребовала немало времени, терпения и внимания к деталям. Он отметил, что творческий процесс помог ему отвлечься от повседневной жизни в учреждении и сосредоточиться на созидательной деятельности. В администрации учреждения рассказали, что развитие творческих способностей является одним из направлений воспитательной работы с осужденными.

Мы поддерживаем стремление осужденных заниматься творчеством, поскольку такие занятия помогают раскрывать потенциал, воспитывают усидчивость и дисциплину, а также способствуют формированию положительных жизненных ориентиров и успешной социальной адаптации, — отметил заместитель начальника учреждения №29 по воспитательной работе Жансеит Абилкасимов.

В учреждении регулярно проводят занятия по искусству, спорту и другим видам творческой деятельности. По мнению сотрудников УИС, такие инициативы помогают осужденным развивать свои способности, учиться ставить цели и использовать свободное время с пользой.