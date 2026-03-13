К Международному женскому дню в социальных сетях разлетелось трогательное видео из Алматы. На кадрах художница подходит к девушкам в метро и неожиданно дарит им их портреты, нарисованные буквально за несколько минут. Удивление, смущение, а затем искренний восторг — именно такие эмоции можно увидеть на лицах героинь ролика. Видео быстро набрало популярность в пабликах и вызвало множество теплых комментариев.

Автор проекта — алматинская художница Дарья Синёва. Она рисует случайных прохожих прямо в общественных местах, а затем дарит им их портреты. Мы поговорили с Дарьей о том, как появилась эта идея, почему она выбирает именно открытых людей и зачем художнице иногда выходить из собственной зоны комфорта. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

- Дарья, расскажите, кто вы по профессии и почему выбрали искусство?

- Я получила только среднее образование. После школы я не стала поступать в университет, потому что уже тогда четко понимала, что хочу посвятить себя именно рисованию. С самого детства мне нравилось наблюдать за людьми, за их эмоциями, выражениями лиц, и переносить это на бумагу.

Поэтому вместо академического образования я выбрала практику. Я брала небольшие заказы, пробовала разные форматы — от портретов до иллюстраций, участвовала в мероприятиях, где художников приглашают рисовать гостей. Со временем я много путешествовала, знакомилась с новыми людьми, и все это постепенно формировало мой стиль и мое понимание искусства. Можно сказать, что моя школа — это сама жизнь и постоянная практика.

- Как появилась идея рисовать людей на улице и в метро?

- На улице я рисовала довольно давно, потому что меня часто приглашали на различные городские мероприятия в качестве художника. Там я делала быстрые портреты гостей, и мне всегда нравилось наблюдать за их реакцией.

А вот идея рисовать именно в метро появилась случайно. Однажды я увидела в вагоне отца с маленькой дочкой. Они очень тепло общались — смеялись, разговаривали, и в этом моменте было столько искренности, что мне захотелось сохранить его на бумаге.

Я быстро сделала набросок, а потом решила подарить им рисунок. Честно говоря, в тот момент у меня очень дрожали руки, потому что я не знала, как люди отреагируют. Но их реакция была настолько теплой и искренней, что я поняла: такие моменты нужно не только создавать, но и делиться ими с другими. Тогда и появилась идея снимать это на видео и показывать людям.

- Помните ли вы свою первую героиню, которую нарисовали в метро?

- Да, конечно. Это был как раз тот самый случай — отец и его маленькая дочь. Их общение было очень трогательным, они смеялись, разговаривали, и в этом было столько настоящих эмоций, что мне захотелось остановить этот момент.

Иногда в жизни происходит что-то очень простое и случайное, но именно такие моменты могут стать началом чего-то большого. Для меня эта встреча стала своеобразной точкой отсчета. После нее я поняла, что хочу продолжать рисовать людей в метро и смотреть, какие истории могут появляться дальше.

- Для вас это больше художественный эксперимент или личный социальный проект?

- Личный проект. Для меня нет ничего сложного в том, чтобы рисовать людей технически. Но морально — это вызов для моей интровертности.

- Каких девушек вы чаще всего рисуете — случайных пассажирок или тех, кто чем-то особенно привлёк внимание?

- Я улавливаю настроение людей. Мне хочется рисовать тех, кто готов контактировать с другими людьми, делиться эмоциями. Тех, кто сильно погружен в себя, я не трогаю, чтобы не нарушить их личное пространство.

А вот открытых, искренних и уверенных в себе людей рисовать — одно удовольствие.

- Какие эмоции вызывают ваши работы у девушек, когда вы дарите им их портреты?

- Сначала человек просто не понимает, что происходит — появляется легкое недоумение. Потом приходит удивление: «Это правда мой портрет?»

А дальше, когда они понимают, что рисунок сделан специально для них, появляется очень искренняя радость, иногда даже детский восторг.

Рисовать людей сюрпризом — это совсем не то же самое, что работать на заказ. Когда человек заказывает портрет, у него уже есть ожидания: каким он должен быть, какие детали должны быть подчеркнуты.

А случайные прохожие просто радуются самому факту. У многих возникает мысль: «Если художник выбрал именно меня, значит во мне есть что-то особенное».

Мне очень нравится дарить людям это ощущение. Я действительно считаю, что каждый человек по-своему красив и уникален. Иногда людям просто нужно напомнить об этом.

- Сколько времени уходит на один рисунок?

- Обычно времени на один рисунок уходит не много — от 7 до 15 минут, а эмоции остаются с человеком надолго.

- Насколько сложно уловить характер человека всего за несколько минут?

- Я люблю рисовать без подготовки карандашом, сразу «вчистовую». Тогда мозг понимает, что ошибаться нельзя, и очень точно улавливает детали лица.

А характер человека уловить очень легко. Для меня каждый человек — это как персонаж с набором характерных черт. И достаточно показать несколько — высокий лоб, острый нос или широкие скулы — чтобы он стал похож на себя.

- Как аудитория в Instagram реагирует на ваш проект?

- Аудитория в Instagram реагирует очень положительно. Сейчас людям не хватает доброго контента. А такие видео дарят теплые эмоции. Многие спрашивают, где еще я буду рисовать. Я планирую особую вылазку на Наурыз — буду рисовать на Панфилова или на Арбате и уверена, что не останусь незамеченной. Буду рада поднять прохожим настроение в праздник!

История Дарьи Синёвой показывает, что иногда самые простые жесты способны подарить людям настоящую радость. Один быстрый портрет, сделанный в вагоне метро или на городской улице, может на несколько минут остановить спешку большого города и напомнить человеку о его уникальности. И, судя по реакции прохожих и тысячам просмотров в соцсетях, именно таких искренних и добрых историй сегодня действительно не хватает.

Подобные творческие инициативы становятся частью современной городской культуры. В последние годы в Казахстане все чаще говорят о развитии креативных индустрий и поддержке молодых художников, музыкантов и дизайнеров. Спонтанные уличные проекты, такие как портреты прохожих, помогают сделать искусство ближе к людям и формируют в городах особую атмосферу открытости и творчества.

Эксперты отмечают, что подобные проекты имеют и социальную ценность. В условиях быстрого городского ритма людям часто не хватает простого человеческого внимания и позитивных эмоций. Небольшой жест — например, неожиданный портрет от художника — может на несколько минут остановить суету и подарить человеку ощущение значимости.