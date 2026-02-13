Парламент Португалии сделал первый шаг для введения ограничения доступа к социальным сетям для детей и подростков младше 16 лет, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.



Парламентарии страны одобрили законопроект, внесенный правящей Социал-демократической партией. Инициатива повышает минимальный возраст для самостоятельного доступа к соцсетям с 13 до 16 лет. Для лиц младше этого возраста потребуется согласие родителей. Теперь идею будет обсуждать парламентская комиссия для внесения возможных изменений. Затем она снова вернется на пленарное заседание палаты для окончательного голосования.



Инициатива предлагает наложение штрафов в размере до 2 млн евро на компании, владеющие платформами социальных сетей и не соблюдающие закон, а для физических лиц размер штрафа может составить от 10 тыс. до 250 тыс. евро.-0-