Португальская певица Лара Алейшо привлекла внимание казахстанских пользователей сети, исполнив популярную композицию Казыбека Курайыша "Таптым-ау сені", передает BAQ.KZ.

Видео с её выступлением появилось на странице артистки в Instagram и быстро разошлось по Казнету.

В ролике Лара отмечает, что именно эта песня стала её первым знакомством с Казахстаном.

"Эта песня сделала меня известной в Казахстане, и я очень этому рада. Я очень люблю казахские песни и буду продолжать учить новые, чтобы их исполнять", — написала девушка.

Интерес Лары к Казахстану возник ещё несколько лет назад, после того как она услышала, как Димаш Кудайберген исполнил песню All By Myself в китайском шоу Singer. Именно через творчество казахстанского артиста, по словам Лары, она увлеклась казахской музыкой и культурой.

Казахстанцы тепло встретили её исполнение. Под видео появились сотни комментариев с поддержкой: "Очень красивый голос!", "Красиво", "Прекрасное исполнение", — написали пользователи, отмечая чистое произношение и искренность девушки.

Недавно Лара Алейшо посетила Казахстан лично — она побывала в Астане и Туркестане, где, по её словам, ещё больше прониклась культурой страны и планирует продолжать изучать казахские песни.