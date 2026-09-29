Порты, терминалы и железные дороги: Токаев обсудил с Rhenus Group новые проекты
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления группы компаний Rhenus Group Тобиаса Бартца. Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере транспорта и логистики, а также реализацию совместных инфраструктурных проектов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства отметил многолетний вклад Rhenus Group в развитие транспортной связности Казахстана. По его словам, страна ставит перед собой цель стать одним из главных логистических хабов Евразийского континента.
Особое внимание на встрече уделили Транскаспийскому международному транспортному маршруту.
Касым-Жомарт Токаев призвал совместными усилиями развивать конкурентоспособный логистический маршрут, включающий современные порты, терминалы, железнодорожную инфраструктуру и цифровые сервисы.
Президент также приветствовал участие Rhenus Group в проекте мультимодального хаба в порту Актау.
В свою очередь Тобиас Бартц отметил потенциал Казахстана как крупного транспортно-логистического узла и выразил заинтересованность компании в реализации совместных проектов.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность расширять взаимовыгодное сотрудничество.
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