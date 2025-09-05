Поручения Президента: что уже сделано в энергетике, транспорте и коммунальной сфере
По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране реализуются масштабные проекты в энергетике и транспорте, передает BAQ.KZ.
Выполнение поручений Президента продолжает приносить конкретные результаты.
Энергетика и тарифная политика
Поручено: принять Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов.
Сделано: утверждён нацпроект, включающий более 170 мероприятий — от строительства и модернизации инфраструктуры до цифровизации и внедрения механизмов устойчивого финансирования. Особый акцент сделан на использование отечественной продукции.
Коммунальные услуги
Поручено: внедрить прозрачные нормы потребления ресурсов по принципу "больше потребляешь — больше платишь".
Сделано: повышенные тарифы уже применяются на тепло-, водо- и электроснабжение. В ряде регионов отмечена экономия воды на 1,6 млн м³ в месяц (–8%), дополнительно получено 896 млн тг в водоснабжении и 474 млн тг в теплоснабжении. Эти средства направлены на модернизацию сетей и оборудования.
Атомная энергетика
Поручено: провести республиканский референдум по вопросу строительства АЭС.
Сделано: 6 октября 2024 года состоялся референдум, в котором приняли участие 7,8 млн граждан. Более 71% поддержали строительство АЭС.
Автодороги
Поручено: обеспечить средний ремонт не менее 10 тыс. км межобластных и межрайонных дорог.
Сделано: привлечены $1 млрд через Банк развития Казахстана. Уже охвачено ремонтом 5 тыс. км, из них 1 тыс. км введены в эксплуатацию. Работы продолжаются на оставшихся 4 тыс. км.
Цифровой контроль дорог
Поручено: внедрить единую цифровую платформу мониторинга дорожных проектов.
Сделано: разработана система "E-Joldar", включающая модули "Паспорт дорог", "Общественный контроль", "Управление ремонтами" и др. Завершение всех этапов и запуск демонстрационной версии ожидается к концу 2025 года.
Авиагрузоперевозки
Поручено: к 2028 году увеличить объём транспортировки грузов воздушным транспортом в 2 раза.
Сделано: в 2024 году перевозки выросли на 17% (27,8 тыс. тонн), объём обработанных грузов в аэропортах увеличился до 171 тыс. тонн (+18%). Работа по развитию авиахабов ведётся в Астане, Алматы, Шымкенте, Актобе, Караганде и Актау.
