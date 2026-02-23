В Казахстане началась реализация мероприятий в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта это часть поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева. План мероприятий утвержден Премьер-министром Олжасом Бектеновым, передает BAQ.KZ.

План состоит из 8 блоков и включает 100 ключевых мероприятий. Он охватывает широкий круг задач цифровой экономики: организационное сопровождение Года, стратегическое и регуляторное обеспечение, цифровизацию развития человеческого капитала в рамках инициативы AI-SANA, переход госорганов к модели GovTech. Отдельный акцент сделан на кибербезопасности и цифровой инфраструктуре, цифровизации отраслей, комплексном цифровом развитии городов и регионов, а также формировании новой экономики страны.

Официальное открытие Года состоится на площадке Alem.AI в марте.

Стратегическое и регуляторное обеспечение

В рамках этого блока планируется разработка Стратегии «Digital Qazaqstan», а также формирование налоговых и регуляторных стимулов для отечественных IT-компаний. Также предусмотрено принятие и внесение в установленном порядке не менее 90% ключевых законодательных инициатив в сферах цифровизации, ИИ, данных, кибербезопасности, телекоммуникаций и цифровых активов.

Развитие человеческого капитала

В рамках инициативы AI-SANA предусмотрено масштабирование проекта для внедрения ИИ-образования на всех уровнях в школах, университетах, а также в программах переобучения и повышения квалификации взрослого населения. На уровне среднего образования прорабатываются инициативы Day of AI Qazaqstan и открытие TUMO Centers. Охват составит не менее 450 тысяч обучающихся и педагогов всех уровней образования и секторов программами развития цифровых и AI-навыков.

Кроме того, в текущем году стартует запуск первого этапа AI University и масштабирование школы исусственного интеллекта Tomorrow School в регионах Казахстана для подготовки ИИ-специалистов. Дополнительно реализуется программа подготовки цифровых лидеров государственного и квазигосударственного секторов «AI Governance 500». Продолжает развитие программа для госслужащих AI Qyzmet и стартует новая программа для бизнеса AI Corporate, которая научит сотрудников компаний делегировать рутину искусственному интеллекту

GovTech: цифровая модель госуправления

По блоку перехода госорганов к модели GovTech упор делается на цифровое рабочее место госслужащего, расширение возможностей eGov (включая eGov business), развитие услуг в рамках Социального кошелька, внедрение ИИ-решений на Нацплатформе ИИ.

Предполагается:

охват не менее 80% государственных служащих цифровым рабочим местом Gov Workspace с единым входом во все ключевые системы;

предоставление не менее 50 государственных услуг с применением ИИ;

перевод не менее 30% государственных информационных систем на платформу QazTech.

Параллельно будет обеспечиваться доступ к интернету в поездах, самолетах, туристических локациях и на объектах пограничной инфраструктуры, включая запуск передовой спутниковой связи Direct to Cell. В результате качество предоставления цифровых госуслуг для граждан и бизнеса повысится — с ростом не менее 75%.

Кибербезопасность и цифровая инфраструктура

В этом блоке предусмотрено усиление мер кибербезопасности и защиты персональных данных: укрепление единого контура информационной безопасности, аудит кибербезопасности информационных систем госорганов, устранение уязвимостей, внедрение обязательных средств защиты информации и другие мероприятия. Отдельно План предусматривает приоритетный перевод государственных информационных систем в новый государственный центр обработки данных.

Цифровизация отраслей

В блоке цифровизации отраслей акцент сделан на внедрение цифровых решений в секторах — основных драйверах экономики. Среди мероприятий: автоматизация процессов диспетчерского и оперативного управления, оцифровка данных и формирование Big Data, анализ данных с помощью ИИ, создание цифровых двойников, применение IoT-датчиков и дронов, внедрение проактивной и цифровой модели налогового администрирования и др.

Запланировано:

внедрение ИИ во все ключевые контуры управления энергетикой с обеспечением киберустойчивости критически важных систем;

формирование не менее 90% геологических данных за счет оцифровки единой цифровой геологической среды;

запуск и функционирование полного цифрового контура трансграничных торгово-логистических процессов;

охват ИИ-мониторингом сельхозугодий и производств с увеличением урожайности на 10% и цифровым следом «от поля до прилавка»;

реализация не менее 30% строительных проектов с применением цифровых генеральных планов и BIM-моделирования;

подключение не менее 30% финансовых организаций к единой интеграционной цифровой среде госуслуг;

развитие цифровых платформ социально-трудовой сферы с обеспечением не менее 90% охвата ключевых процессов в цифровом формате.

Города и регионы

Один из ключевых блоков предусматривает комплексное цифровое развитие городов и регионов. В текущем году запланированы работы по строительству ВОЛС в селах, обеспечению автодорог мобильным интернетом, а также развитию покрытия 5G в 20 городах.

ЦОНы планируется трансформировать в Цифровые офисы населения, где будут преобладать зоны самообслуживания. Предусмотрены запуск проекта Smart City в Астане и расширение IT-хабов.

Ожидаемые результаты:

доступ к высокоскоростному интернету для 99% граждан;

100% покрытие 5G в 20 крупнейших городах;

ежегодный рост индекса комфортности городской среды не менее чем на 15%;

переформатирование не менее 20 ЦОН в цифровые офисы населения с зонами самообслуживания.

Новая экономика

Среди мероприятий по формированию новой экономики предусмотрены: развитие беспилотной индустрии и экономики малых высот (запуск не менее 5 пилотных проектов в рамках ЭПР), запуск регулируемой криптоиндустрии и цифровых активов, государственного майнинга, а также вывод на орбиту и экспорт отечественных спутников.