На заседании Правительства по вопросам водоснабжения и водоотведения населенных пунктов вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов доложил о полном исполнении поручения Главы государства по обеспечению населения доступом к питьевой воде до конца 2025 года, передает BAQ.KZ.



По его словам, за время реализации поручения из республиканского бюджета выделено порядка 835 млрд тенге на осуществление более 1,6 тыс. проектов, в том числе 132 млрд тенге – за счет возвращенных активов из Специального государственного фонда.

– В результате за счет данных средств централизованной системой водоснабжения обеспечены 34 города и 756 сельских населенных пунктов. Дополнительно за счет средств местных бюджетов в 699 селах установлены комплексные блок-модули. Для сравнения в 2021 году 90% сельского и 97,5% городского населения имели доступ к услугам водоснабжения. Таким образом на сегодня целевой показатель поручения Главы государства достигнут и обеспечен полный охват всех населенных пунктов страны, включая 90 городов и 6 087 сельских населенных пунктов с населением 7,5 млн человек, — отметил вице-министр.

Фото: Правительство РК

Отдельное внимание уделено качеству водоснабжения. Проведена реконструкция и расширение более 9,5 тыс. км сетей, в том числе 1,8 тыс. км в городах и 7,7 тыс. км в сельской местности, что позволило снизить уровень износа сетей до 38%.



Вместе с тем, работа по развитию водоснабжения и коммунальной инфраструктуры продолжается.



В 2026 году в рамках трансфертов общего характера предусмотрено 128 млрд тенге, из которых 78 млрд тенге направлены на водоснабжение и 50 млрд тенге – на водоотведение.



Дополнительно модернизация будет финансироваться за счет заемных средств в рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.