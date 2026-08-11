Порядка 100 тысяч казахстанцев освоили новые профессиональные навыки онлайн

Почти 100 тысяч казахстанцев завершили онлайн-обучение на платформе профессиональных курсов Skills Enbek за первые семь месяцев 2026 года.

По информации Министерства труда и социальной защиты населения, сертификаты получили 99,5 тыс. человек.

Сколько человек обучается

За всё время работы платформы на ней зарегистрировались более 1,3 млн пользователей. С начала 2026 года к онлайн-обучению присоединились 143,4 тыс. человек.

Общее количество выданных на платформе сертификатов достигло 1,29 млн.

Особое внимание уделяется обучению социально уязвимых категорий населения. За январь-июль курсы Skills Enbek завершили 38,2 тыс. безработных казахстанцев. Из них 10,2 тыс. человек – молодёжь в возрасте от 16 до 34 лет.

Какие курсы доступны

Сейчас на платформе представлены 636 онлайн-курсов. При этом 446 программ, или почти три четверти от общего числа, доступны бесплатно.

Продолжительность обучения составляет от двух до 80 часов. Помимо собственных программ, пользователи могут пройти курсы партнёров платформы – Fluent Education и «Яндекс Казахстан».

Наибольшей популярностью пользуются практические и социально ориентированные направления.

Лидером по числу выданных сертификатов стал курс «Кассир» – его завершили 12 007 человек. В число наиболее востребованных также вошли «Курс по финансовой грамотности», «Профессиональный курс индивидуального помощника для сопровождения лиц с трудностями в передвижении» и «Введение в социальную работу».

На платформе развивают инклюзивное обучение

Отдельное направление Skills Enbek – создание возможностей для людей с особыми потребностями.

Так, для пользователей с нарушением слуха разработан курс «Основы шитья с использованием языка жестов и искусственного интеллекта».

На него зарегистрировались 302 человека, из которых 132 уже завершили обучение и получили сертификаты.

В обучение внедряют виртуальную реальность

На платформе также развивается направление обучения с использованием технологий виртуальной реальности.

VR-сценарии позволяют слушателям не только изучать теоретический материал, но и отрабатывать практические навыки в безопасной среде. В частности, с помощью виртуальных сценариев можно моделировать производственные риски и учиться правильным действиям в потенциально опасных ситуациях.

Это позволяет получать практический опыт без угрозы для здоровья и жизни.

Как пройти обучение на Skills Enbek

Для регистрации и получения дополнительной информации по вопросам обучения на платформе можно обратиться в АО «ЦРТР» по телефону: 8 (7172) 95-43-17.

Платформа Skills Enbek продолжает расширять перечень образовательных программ, ориентированных на получение востребованных профессиональных навыков и повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда.