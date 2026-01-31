По итогам 2025 года 6 918 656 казахстанским детям произведено очередное начисление в размере 130,71 долларов США на одного ребенка. С начала действия программы итоговая сумма начислений всем детям из Нацфонда составила порядка 2,5 млрд долларов США, передаёт BAQ.KZ.

Ежегодно 50% инвестиционного дохода Национального фонда[1] поровну распределяется между всеми детьми - гражданами Казахстана. Сведения о детях получаются из Государственной базы данных "Физические лица" (ГБД ФЛ) по состоянию на конец 31 декабря предшествующего года.

Кроме того, всем несовершеннолетним детям, которые участвуют в программе, на их ранее сформированные суммы требований ежегодно дополнительно начисляется инвестиционный доход.

Детям, участвующим в программе уже третий год, дополнительный инвестиционный доход за прошедшие два года в сумме составил 9,95 долларов США. Детям, участвующим в программе второй год, дополнительный доход за прошедший год составил 3,84 долларов США.

В результате совокупная сумма всех накопленных целевых требований (включая ежегодно дополнительно начисляемый инвестиционный доход) у ребенка, который участвует в программе:

третий год, составил 370 долларов 56 центов;

второй год, составил 263 доллара 93 цента;

первый год, составил 130 долларов 71 цент.

Напомним, что детям до 18 лет ежегодно суммы из Нацфонда начисляются в виде целевых требований, учитываемых на их счетах, открытых в ЕНПФ. При этом, согласно законодательству, начисленные детям суммы остаются в составе активов Нацфонда и продолжают инвестироваться. Благодаря продолжению их инвестирования ежегодно сумма целевых требований каждого ребенка дополнительно прирастает за счет полученного инвестиционного дохода.

В 2026 году 356 613 гражданам Казахстана исполняется 18 лет, и они получат право использования своих целевых накоплений.

Напомним, что в год достижения детьми совершеннолетия их целевые требования становятся целевыми накоплениями и в начале года автоматически зачисляются в долларах США на их целевые накопительные счета в ЕНПФ.

С даты достижения своего 18-летия они имеют право самостоятельно использовать свои целевые накопления на улучшение жилищных условий и/или на получение образования, либо сохранить на будущее как пенсионные сбережения.