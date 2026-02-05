Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов провёл встречу с Главой Центральноазиатского офиса "ООН-женщины" Джерен Гювен Гюрес, передаёт BAQ.KZ.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в сферах туризма и спорта, а также вопросы продвижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.

Ербол Мырзабосынов отметил, что в Казахстане вопросам вовлечения женщин и девочек в спорт уделяется системное внимание. По итогам 2025 года в стране спортом занимаются порядка 2,7 млн женщин в возрасте от 3 до 65 лет и старше, что составляет 26,4 % от общей численности женского населения. Эти показатели наглядно демонстрируют, что спорт становится неотъемлемой частью жизни женщин и девочек, важным инструментом укрепления здоровья, социальной интеграции и развития лидерских качеств.

Министр подчеркнул значительный вклад казахстанских спортсменок в укрепление международного имиджа страны. Казахстан гордится женщинами-чемпионками, которые добились высоких результатов на мировой арене. В их числе — Кенжеш Сарсекенова, выступавшая на первых для Казахстана Олимпийских играх 1994 года в конькобежном спорте, Людмила Прокашева — первая женщина из Казахстана, завоевавшая медаль на зимних Олимпийских играх, дзюдоистка Абиба Абужакынова — первая казахстанка, завоевавшая медаль чемпионата мира, олимпийская чемпионка Ольга Шишигина, легкоатлетка Ольга Рыпакова, трижды поднимавшаяся на олимпийский пьедестал, а также трёхкратная чемпионка мира Назым Кызайбай.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено роли женщин в туристской отрасли. Женщины формируют лицо отрасли, обеспечивают качество туристских услуг, сохраняют и передают культурное наследие, а также способствуют развитию международных гуманитарных и культурных связей.

Ербол Мырзабосынов выразил признательность структуре "ООН-женщины" за вклад в формирование региональной повестки, основанной на принципах устойчивого развития и равных возможностей. По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении партнёрства и реализации совместных проектов.