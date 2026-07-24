Порядка 280 должностных лиц привлекли к ответственности в Алматы

С начала года следственные подразделения Департамента полиции Алматы внесли свыше 5,6 тысячи представлений, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Какие меры приняли следователи

Представления вносятся в соответствии со статьей 200 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана и являются одной из мер профилактики преступности.

По данным полиции, с начала года по итогам рассмотрения представлений к дисциплинарной ответственности привлечены 174 должностных лица, еще 104 человека – к административной.

Как отметил заместитель начальника Следственного управления ДП Алматы Кенен Жеделбаев, работа следователей направлена не только на расследование преступлений, но и на устранение причин, которые способствуют их совершению.

«Каждое представление – это конкретная профилактическая мера. Мы не только расследуем преступления, но и устраняем причины их совершения, чтобы не допустить подобных фактов в будущем», – подчеркнул он.

Что изменилось в городе

По представлениям следователей в Алматы установили 149 камер видеонаблюдения, усилили меры безопасности, улучшили освещение аварийно-опасных участков дорог, а также внедрили дополнительные механизмы защиты граждан от интернет-мошенничества.

В полиции отметили, что работа по профилактике преступности и укреплению общественной безопасности в городе продолжается.