Порядка 280 должностных лиц привлекли к ответственности в Алматы
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С начала года следственные подразделения Департамента полиции Алматы внесли свыше 5,6 тысячи представлений, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений.
Какие меры приняли следователи
Представления вносятся в соответствии со статьей 200 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана и являются одной из мер профилактики преступности.
По данным полиции, с начала года по итогам рассмотрения представлений к дисциплинарной ответственности привлечены 174 должностных лица, еще 104 человека – к административной.
Как отметил заместитель начальника Следственного управления ДП Алматы Кенен Жеделбаев, работа следователей направлена не только на расследование преступлений, но и на устранение причин, которые способствуют их совершению.
«Каждое представление – это конкретная профилактическая мера. Мы не только расследуем преступления, но и устраняем причины их совершения, чтобы не допустить подобных фактов в будущем», – подчеркнул он.
Что изменилось в городе
По представлениям следователей в Алматы установили 149 камер видеонаблюдения, усилили меры безопасности, улучшили освещение аварийно-опасных участков дорог, а также внедрили дополнительные механизмы защиты граждан от интернет-мошенничества.
В полиции отметили, что работа по профилактике преступности и укреплению общественной безопасности в городе продолжается.
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