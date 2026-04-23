Порядка 370 тысяч прививок от ВПЧ среди девочек провели в Казахстане

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Казахстане назвал прогресс нашецй страны в укреплении системы иммунизации впечатляющим. Такого мнения на круглом столе в СЦК придерживался координатор программы по иммунизации Странового офиса ВОЗ в нашей стране Канат Суханбердиев.

Согласно мировой статистике, за последние полвека вакцинация спасла миллионы жизней, обеспечив снижение младенческой смертности почти на 40%. В 53 странах Европейского региона ВОЗ сохраняется статус свободного от полиомиелита.

"Казахстан демонстрирует впечатляющий прогресс в укреплении системы иммунизации. Мы не просто сдерживаем полиовирус, а выводим лабораторный контроль и процедуры хранения биоматериалов на новый уровень безопасности", - сказал спикер.

Опыт Казахстана, по словам спикера, служит катализатором прогресса и за пределами страны. Ярким примером стало внедрение вакцинации простив ВПЧ в Таджикистане в октябре 2025 года.

"Опираясь на уроки и методологию Казахстана, коллеги из Таджикистана достигли впечатляющего результата – 94% охвата целевой группы за месяц. Этот успех – прямое доказательство силы регионального сотрудничества и эффективности взаимного обмена опытом", - заявил Канат Суханбердиев.

К слову, программа иммунизации в Казахстане охватывает вакцинацию против 21 инфекции. За последние 35 лет благодаря прививкам снизилась заболеваемость эпидемическим паротитом, вирусными гепатитами А и В, а также краснухой. Регистрируются единичные случаи столбняка – от 2 до 6 в год. Такие цифры привела руководитель Центра иммунопрофилактики Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Нуршай Азимбаева.