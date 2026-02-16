В области Жетысу обсудили шесть приоритетных направлений дальнейшего развития региона с упором на реализацию поручений, данных Главой государства на расширенном заседании Правительства. Как отметил аким области Бейбит Исабаев, главной задачей остается обеспечение устойчивого социально-экономического роста, повышение доходов и уровня жизни населения, передает BAQ.KZ.

В частности, необходимо привлекать качественные инвестиции, активно развивать предпринимательство и создавать новые рабочие места с широким применением цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Учитывая, что область Жетысу – аграрный регион, аким области поставил перед акимами районов и городов и руководителями соответствующих отраслей четкие задачи по развитию сельскохозяйственной отрасли.

"Во-первых, Президент страны поручил вывести сельское хозяйство на новый уровень. То есть развитие сельского хозяйства – это не просто выделение средств, а повышение его отдачи. Теперь основная цель – усилив животноводство, повысить доходы сельских тружеников. Это главное условие обеспечения продовольственной безопасности и полноценного использования аграрного потенциала. Этому во многом способствует проект «Ауыл аманаты», в рамках которого на 2026-2028 годы для региона предусмотрено 22,6 млрд тенге. Из них в текущем году предусмотрено 5 млрд тенге на реализацию порядка 400 проектов", - сказал глава региона.

В связи с этим поставлена задача повысить уровень переработки сельскохозяйственной продукции путем использования современных агротехнологий, техники и внедрения водосберегающих технологий. Необходимо обеспечить рациональное использование сельскохозяйственных земель. Привлекая инвестиции в отрасль, обеспечить ввод товарно-молочных ферм и откормочных площадок, птицефабрик, запустить теплицы и развивать рыбное хозяйство.

Во-вторых, для развития сферы промышленности планируется, привлекая новых инвесторов, создать производственные и сервисные предприятия, учитывая особенности и потенциал районов и городов. Также необходимо повысить предпринимательскую активность, используя механизмы государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Главная задача – создание дополнительных постоянных рабочих мест.

Третьим и четвертым приоритетами стали сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Все объекты строительства и капитального ремонта должны быть завершены качественно и в срок. Необходимо держать на постоянном контроле обеспечение населения водой, газом и электроэнергией, а также ремонт автомобильных дорог. Отдельное внимание уделено благоустройству и экологии. В рамках программы «Таза Қазақстан» до конца года предстоит завершить модернизацию парков в Аксуском, Коксуском, Каратальском районах и создание экопарков в городах Талдыкорган, Текели, Саркан.

Пятым приоритетом обозначена сфера здравоохранения, в которой будет продолжена работа по повышению качества оказываемых медицинских услуг, в том числе за счет своевременного проведения скринингов для раннего выявления заболеваний и привлечения в регион опытных медицинских кадров.

В завершение совещания глава региона поручил пересмотреть расходную часть бюджета и подходы по его распределению.