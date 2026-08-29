Порядка 500 казахстанских специалистов водной отрасли повысили квалификацию за рубежом
В текущем году при поддержке компании Power China курсы повышения квалификации в Китае прошли около 40 отечественных водников.
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С момента создания Министерства водных ресурсов и ирригации в сентябре 2023 года казахстанские водники проходят зарубежные стажировки и курсы повышения квалификации. На сегодня за пределами страны обучились 498 человек.
Так, в 2023 году 14 специалистов прошли курсы повышения квалификации в таких странах, как Республика Корея, Германия и Израиль. В 2024 году стартовали курсы по противодействию паводкам, организованные Институтом водного образования IHE Delft (Нидерланды) в рамках двухстороннего меморандума. За два года в них приняли участие более 70 человек.
В 2025 году более 30 специалистов прошли курсы в Узбекистане, Индии, Турции, Китае, США, Нидерландах, Южной Корее и РФ. В семинарах, организованных Исламской организацией по продовольственной безопасности (IOFS) и Германским обществом международного сотрудничества (GIZ) приняли участие 156 специалистов.
25 казахстанских специалистов прошли курсы при поддержке нидерландской компании Witteven+Boss, еще 125 человек прошли обучение в КНР за счет компании Power China.
С начала 2026 года также были организованы стажировки в Финляндии, США, Израиле, Швейцарии, Германии и Япония.
«Министерство активно налаживает сотрудничество с иностранными партнерами в сфере водных ресурсов. В рамках двухстороннего взаимодействия разрабатываются совместные программы по повышению квалификации казахстанских водников. Участвуя в них, наши кадры получают актуальные знания и передовые навыки, которые могут применять в ежедневной работе», — отметил и.о. министра водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
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