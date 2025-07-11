В Западно-Казахстанской области в рамках операции по регулированию численности сайгаков уже изъято 680 особей. Корреспондент BAQ.KZ узнала о ходе операции и целях изъятия. Подробнее – в материале.

По словам руководителя территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлана Рахимжанова, изъятие сайгаков в Западно-Казахстанской области началось с июля и будет продолжаться до конца ноября 2025 года.

"Как всем известно, большое количество сайгаков наносит значительный ущерб пастбищным угодьям, сенокосам и крестьянскому хозяйству. Это происходит из-за того, что многочисленные стада нуждаются в корме и воде. Эти моменты были учтены при подготовке к регулированию численности сайгаков," - рассказал Нурлан Рахимжанов редакции BAQ.KZ.

Он также подчеркнул, что сверхнормативное увеличение численности сайгаков может привести к вспышкам инфекционных заболеваний, так как плотность их обитания растет.

"В последние годы они даже пасутся вместе с домашними животными, что также представляет опасность. Регулирование численности сайгаков необходимо для сохранения их оптимального числа," - добавил спикер.

По биологическим исследованиям, оптимальное количество сайгаков для региона должно составлять 550-600 тысяч особей, однако на данный момент их численность превышает 2 миллиона.

"Согласно рекомендациям ученых, из нашего региона должно быть изъято не более 460 тысяч сайгаков," - уточнил Рахимжанов.

На данный момент в рамках операции было изъято 680 голов сайгаков. Процесс осуществляется под контролем охотничьего управления и с участием нескольких мясоперерабатывающих комбинатов, которые планируют производить консервы из мяса сайгаков.

Рахимжанов добавил, что вся операция строго регулируется, и каждая партия мяса доставляется в перерабатывающие предприятия с учетом всех необходимых согласований.

"Цены на мясо будут зависеть от расстояния, которое нужно преодолеть для транспортировки. На данный момент мясо еще не продается, оно только накапливается, так как операция только началась," - подытожил он.

Ранее мы писали о том, что западноказахстанские фермеры оценили ущерб от набегов сайгаков в 7,9 миллиарда тенге. Экспертная комиссия подсчитала, что степные антилопы нанесли серьёзный урон пастбищам, вытоптав более миллиона гектаров земли и уничтожив пять тысяч гектаров посевных угодий.

Аналогичная ситуация произошла и в Караганде, где фермеры столкнулись с нашествием сайгаков, которое вновь стало одной из главных проблем региона. Дикие краснокнижные антилопы наносят значительный ущерб сельскому хозяйству, топча засеянные поля и поедая молодые побеги кормовых культур. Власти и эксперты обеспокоены увеличением численности сайгаков, что ставит под угрозу урожай и пастбищные угодья. Ситуация требует принятия срочных мер для регулирования численности животных и защиты фермерских хозяйств от дальнейших убытков.