С 2019 по 2024 год для поддержки предпринимателей было выделено 4,5 трлн тенге, сообщил на пленарном заседании Мажилиса председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, передает BAQ.KZ.

Представляя аудит эффективности оказания мер господдержки предпринимателям, Смаилов отметил, что в этой сфере порядка мало.

"Порядка пока мало. На сегодня действует множество различных мер, механизмов и операторов, в которых обычному предпринимателю разобраться не просто. Ситуация усугубляется отсутствием надлежащего уровня цифровизации. До сих пор не реализована централизованная информационная платформа, охватывающая все виды поддержки, от подачи заявки до оценки эффектов. По оценкам аудита, данные Министерства нацэкономики по объемам поддержки занижены как минимум в два раза. Так, оценочно за 6 лет (за 2019 – 2024 годы) государство поддержало предпринимателей на 4,5 трлн тенге. 90% из них приходится на 5 инструментов поддержки: субсидирование расходов и ставок по кредитам, закуп гарантированного объема товаров, кредитование и лизинг", - сказал Смаилов.

Он также подчеркнул, что долго время в этой сфере не было отсутствие госоргана, отвечающего за его развитие. Каждый госорган ограничивался рамками курируемой отрасли. И лишь в апреле 2023 года формирование единой политики было возложено на Министерство национальной экономики.