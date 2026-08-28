Порядок и условия отработки государственного гранта: разъяснение Финансового центра

Каждый выпускник, получивший образование на государственном гранте, обязан отработать три года после окончания учебы. Но сколько времени дается на поиск работы после получения диплома? Засчитывается ли труд самозанятых? Сколько выпускник заплатит государству, если не выйдет на работу? Ответы на эти и другие вопросы корреспондент BAQ.KZ узнал в Финансовом центре.

За какое время выпускник должен выйти на работу?

Согласно действующим правилам, молодые специалисты, окончившие учебу в текущем году, должны прибыть на место работы по направлению не позднее 1 сентября. Но есть и отдельные случаи.

Если время окончания учебы в высшем учебном заведении или медицинском научном центре (академический календарь) не совпадает со стандартным графиком, а также для докторов PhD срок трудоустройства составляет два месяца со дня завершения учебы. Даже если эти два месяца выпадают на конец года и переходят на следующий, промежуток времени считается непрерывно.

Если выпускник не нашел работу по своей специальности, в этот же срок (до 1 сентября или в течение двух месяцев после окончания учебы) он обязан обратиться в Центр карьеры по месту жительства и зарегистрироваться как соискатель.

Ждут ли нетрудоустроенных суд и штраф?

Если выпускник не устроился на работу в установленное время или не встал на учет в Центре карьеры, Финансовый центр не подает на него в суд сразу.

По данным АО «Финансовый центр», в первую очередь выясняются объективные и субъективные причины невыхода на работу. Если подтвердится, что молодой специалист действительно ищет работу, ему дается разумный дополнительный срок.

В случае, если выпускник вовсе не выходит на связь:

Согласно статье 277 Гражданского кодекса, выпускник обязан исполнить обязательство в течение 7 дней со дня направления Финансовым центром официального требования.

Как приходит уведомление? Государство направляет выпускнику сообщение в личный кабинет eGov (Цифровое правительство), заказное письмо по месту жительства и SMS-уведомление на мобильный телефон.

Если эти меры не дают результата, дело переходит в суд, и наряду с расходами на обучение взыскивается законная неустойка. Штраф начисляется по базовой ставке Национального банка (в 2025 году — 16,75 %) за каждый просроченный день. То есть чем дольше тянется возврат государству расходов на обучение, тем больше растет сумма ежедневно начисляемой неустойки.

Полностью ли отрабатывают грант те, кто перешел с платного отделения?

Если студент сначала учился на платном отделении, а потом перешел на грант (или наоборот), либо был отчислен и восстановлен, он отрабатывает не все 3 года, а только фактическое время обучения на гранте.

В таком случае срок отработки рассчитывается по следующей формуле:

Т = (y / x) × z

Где: Т — количество месяцев отработки, y — месяцы обучения на гранте, x — общее количество месяцев обучения, z — срок отработки в 36 или 24 месяца.

Для примера: если студент из четырех лет учился на гранте только последние два года, на него возлагается обязанность отработать не 3 года, а пропорционально — 1,5 года (18 месяцев).

Засчитывается ли частное предпринимательство в отработку гранта?

По законодательству неважно, где работает выпускник, подойдет и государственное учреждение, и частная компания.

Отработка гранта засчитывается полностью в случае, если выпускник официально зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Для этого достаточно выписки о регистрации в органах государственных доходов и об уплате пенсионных взносов в ЕНПФ за себя.

Что будет, если уволиться с работы?

Если молодой специалист, работая, увольняется по собственному желанию или по сокращению штата, ему дается 30 календарных дней на поиск новой работы.

Если за 30 дней работа не нашлась, по истечении этого срока он обязан обратиться в Центр карьеры и встать на учет как безработный.

При каждой смене места работы выпускник обязан в течение 10 дней сообщить об этом в Финансовый центр и направить туда новые документы.

Кто освобождается от отработки государственного гранта?

По информации Финансового центра, в законодательстве предусмотрены случаи полного или временного освобождения выпускников от обязанности отработки.

Выпускник освобождается от отработки гранта в следующих случаях:

граждане с инвалидностью I и II групп;

призванные в армию после окончания учебы (срок воинской службы засчитывается в отработку);

беременные женщины, а также родители, имеющие ребенка до 3 лет (или воспитывающие его в одиночку);

продолжившие обучение в магистратуре, резидентуре или докторантуре (на дневном отделении, по государственному гранту или за свой счет).

Для освобождения от отработки выпускнику необходимо подать в Финансовый центр соответствующие подтверждающие документы (медицинская справка, свидетельство о рождении ребенка, приказ о зачислении и другие) и официально написать заявление.

Сколько стоит обучение и сколько средств возвращено государству?

Возвращаемые государству расходы на обучение зависят от специальности и статуса университета. К примеру, в вузах с особым статусом (национальных) средняя стоимость обучения одного студента в год составляет: по педагогическим наукам — 1 млн 139 тыс. тенге, в здравоохранении — 1 млн 230 тыс. тенге, в сфере инженерии и ИКТ — 1 млн 111 тыс. тенге, а в докторантуре — 2 млн 223 тыс. тенге.

По данным АО «Финансовый центр», в период с 2012 по 2025 год обучение по гранту завершил 357 621 выпускник:

104 263 человека — освобождены от отработки на законных основаниях;

39 549 человек — полностью выполнили обязательство;

163 011 человек — отрабатывают в настоящее время;

4 865 человек — возместили расходы на обучение из собственного кармана;

45 686 человек — не исполняют обязательство.

Сегодня в отношении более 45 тысяч выпускников, не выполнивших это обязательство, ведется претензионно-исковая работа. В отношении более 4,5 тысячи человек уже вынесено судебное решение о взыскании расходов на обучение.

В результате за период с 2014 года до середины 2026 года с не выполнивших грантовое обязательство в республиканский бюджет взыскано свыше 7,5 миллиарда тенге (7 567 134 200 тенге) расходов на обучение и штрафов.