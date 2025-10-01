Порядок на матче "Кайрат" – "Реал" в Алматы обеспечивали 2,5 тысячи полицейских
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы прошёл матч Лиги чемпионов УЕФА между "Кайратом" и мадридским "Реалом". Встреча, собравшая почти 23 тысячи зрителей на Центральном стадионе, завершилась победой испанской команды со счётом 5:0, передает BAQ.KZ.
С учётом повышенного интереса к игре меры безопасности были усилены. Порядок на стадионе и в прилегающих районах обеспечивали более 2,5 тысячи сотрудников полиции, а также подразделения гарнизона Алматы — около 50 человек личного состава.
Для оперативного реагирования на возможные происшествия дежурили бригады скорой помощи и квалифицированные врачи.
Матч вызвал широкий интерес не только у казахстанцев, но и у иностранных болельщиков. В Алматы прибыли более 5 тысяч туристов из Китая, России, Испании, Японии, Великобритании, Чехии и других стран.
Для удобства зрителей работа метрополитена была продлена до 01:00 ночи, а от стадиона курсировали 60 бесплатных автобусов по шести направлениям.
Организаторы отметили, что матч стал не только крупным спортивным событием, но и проверкой на прочность для городской инфраструктуры и служб правопорядка, с которой Алматы успешно справился.
Самое читаемое
- От 10 до 30 тысяч тенге: какую поддержку получат пенсионеры?
- Клейковина падает: в Костанайской области урожай страдает из-за проблем с сушилками
- Что изменится с 1 октября в Казахстане?
- "Реал" разгромил "Кайрат" в матче ЛЧ в Алматы
- Трагедия на трассе Алматы — Бишкек: восемь жизней унесла страшная авария