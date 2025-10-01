В Алматы прошёл матч Лиги чемпионов УЕФА между "Кайратом" и мадридским "Реалом". Встреча, собравшая почти 23 тысячи зрителей на Центральном стадионе, завершилась победой испанской команды со счётом 5:0, передает BAQ.KZ.

С учётом повышенного интереса к игре меры безопасности были усилены. Порядок на стадионе и в прилегающих районах обеспечивали более 2,5 тысячи сотрудников полиции, а также подразделения гарнизона Алматы — около 50 человек личного состава.

Для оперативного реагирования на возможные происшествия дежурили бригады скорой помощи и квалифицированные врачи.

Матч вызвал широкий интерес не только у казахстанцев, но и у иностранных болельщиков. В Алматы прибыли более 5 тысяч туристов из Китая, России, Испании, Японии, Великобритании, Чехии и других стран.

Для удобства зрителей работа метрополитена была продлена до 01:00 ночи, а от стадиона курсировали 60 бесплатных автобусов по шести направлениям.

Организаторы отметили, что матч стал не только крупным спортивным событием, но и проверкой на прочность для городской инфраструктуры и служб правопорядка, с которой Алматы успешно справился.