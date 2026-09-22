Порывы до 194 км/ч: мощный тайфун унес жизни людей в Японии
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Четыре человека погибли, еще шесть числятся пропавшими без вести после прохождения тайфуна «Дуцзюань» в Японии. Стихия затронула Токио и соседние префектуры, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.
В разгар тайфуна власти предупредили жителей о непосредственной угрозе жизни. Около 1,9 млн человек призвали эвакуироваться в безопасные места. Без электричества остались порядка 50 тыс. человек, были отменены сотни авиарейсов.
Люди погибли из-за оползней
По данным японской телерадиокомпании NHK, жертвы зарегистрированы в том числе в префектурах Канагава и Тиба.
В Йокосуке оползень разрушил дом, в котором находилась пожилая женщина. Спасатели обнаружили ее тело под завалами.
Еще один человек погиб в городе Содегаура. 50-летний мужчина оказался под завалами во время работ по ликвидации последствий оползня. Его доставили в больницу, однако спасти мужчину не удалось.
Порывы ветра достигали почти 200 км/ч
Скорость устойчивого ветра во время тайфуна достигала 130 км/ч, а отдельные порывы – 194 км/ч.
Ко вторнику «Дуцзюань» начал удаляться от восточного побережья Японии. Большинство распоряжений об эвакуации отменили. Тайфун продолжает двигаться на север вдоль тихоокеанского побережья страны.
«Дуцзюань» стал 25-м тайфуном, затронувшим Японию в 2026 году. Он пришелся на период Серебряной недели – продолжительных осенних праздников в стране.
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