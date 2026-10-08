Порывы до 28 м/с: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Казахстане
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В Казахстане 9 октября ожидается ухудшение погоды сразу в нескольких регионах. Синоптики предупреждают о сильном ветре, тумане, дожде и снеге, а на западе и юге страны сохраняется высокая пожарная опасность, передает BAQ.KZ.
Самые сильные порывы ветра прогнозируются в Павлодарской области и области Жетысу – местами до 23–28 м/с.
В Восточно-Казахстанской области ожидается дождь, в горных районах – осадки, местами сильные, в виде дождя и снега. Ветер усилится до 15–20 м/с, в отдельных районах порывы могут достигать 25 м/с.
В области Абай также прогнозируется ветер 15–20 м/с, местами – до 25 м/с. В Северо-Казахстанской области порывы в отдельных районах также могут достигать 25 м/с.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Улытауской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областях ночью и утром ожидается туман.
В Жамбылской области туман прогнозируется в горных районах. Там же ветер местами усилится до 15–20 м/с.
Одновременно в ряде регионов сохраняется пожарная опасность. Предупреждения действуют в Костанайской, Улытауской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Кызылординской областях и области Жетысу.
В отдельных районах Улытауской, Атырауской и Актюбинской областей объявлена чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылординской области такое предупреждение действует с 9 по 11 октября.
Жителям регионов рекомендуют учитывать прогноз погоды при поездках, особенно в районах, где ожидаются сильный ветер, туман и осадки.
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