Посетители помогли потушить пожар в торговом центре Алматы до прибытия спасателей
Именно своевременные действия посетителей помогли предотвратить более серьёзные последствия.
Сегодня 2026, 02:33
Сегодня 2026, 02:33Сегодня 2026, 02:33
Фото: Pixabay.com
В одном из торговых центров произошло возгорание, которое удалось локализовать благодаря оперативным действиям очевидцев, передает BAQ.KZ.
Несколько посетителей не стали дожидаться прибытия экстренных служб и самостоятельно воспользовались пожарными стволами. Они начали тушить огонь в первые минуты после возгорания, что позволило сдержать распространение пламени.
Позже на место прибыли спасатели, которые полностью ликвидировали пожар.
По предварительным данным, именно своевременные действия посетителей помогли предотвратить более серьёзные последствия.
