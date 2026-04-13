Посетители помогли потушить пожар в торговом центре Алматы до прибытия спасателей

Сегодня 2026, 02:33
106
Фото: Pixabay.com

В одном из торговых центров произошло возгорание, которое удалось локализовать благодаря оперативным действиям очевидцев, передает BAQ.KZ.

Несколько посетителей не стали дожидаться прибытия экстренных служб и самостоятельно воспользовались пожарными стволами. Они начали тушить огонь в первые минуты после возгорания, что позволило сдержать распространение пламени.

Позже на место прибыли спасатели, которые полностью ликвидировали пожар.

По предварительным данным, именно своевременные действия посетителей помогли предотвратить более серьёзные последствия.

 
 
 
 
 
