В одном из торговых центров произошло возгорание, которое удалось локализовать благодаря оперативным действиям очевидцев, передает BAQ.KZ.

Несколько посетителей не стали дожидаться прибытия экстренных служб и самостоятельно воспользовались пожарными стволами. Они начали тушить огонь в первые минуты после возгорания, что позволило сдержать распространение пламени.

Позже на место прибыли спасатели, которые полностью ликвидировали пожар.

По предварительным данным, именно своевременные действия посетителей помогли предотвратить более серьёзные последствия.