Жительница Кокшетау опубликовала видео с прилавка столовой в торговом доме "Арбат", на котором видно, как по еде и витринам бегают тараканы, передаёт BAQ.KZ.

"Здравствуйте, опубликуйте, пожалуйста. ТД "Арбат" в центре города. Столовая с тараканами", — написала женщина.

После публикации в соцсетях местные жители массово начали делиться возмущением по поводу состояния общепита:

"Там не только тараканы, но и мыши",

"Хуже, чем на любом рынке",

"Эту столовую давно нужно было закрыть",

"15–20 лет никто санитарные нормы не проверяет, всё в ужасном состоянии".

Городское управление санитарно-эпидемиологического контроля Кокшетау сообщило, что в связи с появившейся информацией в отношении объекта будет проведена внеплановая проверка.

"В случае выявления нарушений санитарного законодательства, к ответственным лицам будут применены меры административного воздействия. Также будет выдано предписание об устранении нарушений", — сообщили в ведомстве.

Жители Кокшетау также призвали акимат и профильные органы провести масштабную проверку всех точек общественного питания и торговли в городе и области.

Ранее пассажирка пожаловалась на тараканов в постели казахстанского поезда.