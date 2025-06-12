  • 12 Июня, 12:44
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Посетители пожаловались на тараканов и мышей в столовой торгового дома "Арбат"

Жители Кокшетау требуют закрыть антисанитарную столовую в ТД "Арбат".

Сегодня, 12:07
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 12:07
Сегодня, 12:07
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Фото: Кадр видео

Жительница Кокшетау опубликовала видео с прилавка столовой в торговом доме "Арбат", на котором видно, как по еде и витринам бегают тараканы, передаёт BAQ.KZ.

"Здравствуйте, опубликуйте, пожалуйста. ТД "Арбат" в центре города. Столовая с тараканами", — написала женщина.

После публикации в соцсетях местные жители массово начали делиться возмущением по поводу состояния общепита:

  • "Там не только тараканы, но и мыши",
  • "Хуже, чем на любом рынке",
  • "Эту столовую давно нужно было закрыть",
  • "15–20 лет никто санитарные нормы не проверяет, всё в ужасном состоянии".

Городское управление санитарно-эпидемиологического контроля Кокшетау сообщило, что в связи с появившейся информацией в отношении объекта будет проведена внеплановая проверка.

"В случае выявления нарушений санитарного законодательства, к ответственным лицам будут применены меры административного воздействия. Также будет выдано предписание об устранении нарушений", — сообщили в ведомстве.

Жители Кокшетау также призвали акимат и профильные органы провести масштабную проверку всех точек общественного питания и торговли в городе и области.

Ранее пассажирка пожаловалась на тараканов в постели казахстанского поезда.

 
 
 
 
 
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Публикация от АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ / КОКШЕТАУ🇰🇿 (@aqmolapress)

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