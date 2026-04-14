В Шымкентском зоопарке произошёл инцидент, вызвавший обеспокоенность сотрудников учреждения, передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.

По информации администрации, один из посетителей вместе с ребёнком проигнорировал установленные правила и проник в запрещённую зону — вольер с кроликами. Находясь внутри, ребёнок бегал за животными, пугал их и делал фотографии.

В зоопарке подчеркнули, что подобные действия вызывают у животных сильный стресс и нарушают их привычную среду обитания. При этом на территории размещены предупреждающие таблички, запрещающие проход за ограждение.

Инцидент был зафиксирован на видео, предоставленном очевидцами. После проверки записей с камер видеонаблюдения сотрудники охраны установили личности нарушителей.

С ними провели разъяснительную беседу.

