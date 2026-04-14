Посетители зашли в вольер с кроликами в зоопарке Шымкента
Cотрудники охраны установили личности нарушителей.
Сегодня 2026, 07:11
126Фото: Скриншот видео
В Шымкентском зоопарке произошёл инцидент, вызвавший обеспокоенность сотрудников учреждения, передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.
По информации администрации, один из посетителей вместе с ребёнком проигнорировал установленные правила и проник в запрещённую зону — вольер с кроликами. Находясь внутри, ребёнок бегал за животными, пугал их и делал фотографии.
В зоопарке подчеркнули, что подобные действия вызывают у животных сильный стресс и нарушают их привычную среду обитания. При этом на территории размещены предупреждающие таблички, запрещающие проход за ограждение.
Инцидент был зафиксирован на видео, предоставленном очевидцами. После проверки записей с камер видеонаблюдения сотрудники охраны установили личности нарушителей.
С ними провели разъяснительную беседу.
Напомним, ранее в Семее мужчины бросали камни в львов в биоцентре.
