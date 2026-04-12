В детском биологическом центре Семея посетители бросали камни в вольер со львами, пытаясь привлечь внимание животных, передает BAQ.KZ со ссылкой на Abainews.kz.

Инцидент был зафиксирован на видео, которое опубликовал сам биоцентр. В учреждении назвали произошедшее жестоким обращением с животными и отметили, что подобные случаи происходят всё чаще. По словам сотрудников, посетители, включая взрослых, нередко бросают в животных камни, палки и другие предметы.

В биоцентре напомнили, что животные не являются объектами для развлечения и полностью зависят от человека, испытывая при этом боль, страх и стресс.

В департаменте полиции области Абай сообщили, что по данному факту проводится проверка. В настоящее время изучаются записи камер видеонаблюдения, устанавливаются и опрашиваются возможные свидетели.

После установления причастных лиц их действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством. Правоохранители призвали граждан соблюдать нормы общественного порядка и бережно относиться к животным.