В Семее мужчины бросали камни в львов в биоцентре
Полиция начала проверку.
В детском биологическом центре Семея посетители бросали камни в вольер со львами, пытаясь привлечь внимание животных, передает BAQ.KZ со ссылкой на Abainews.kz.
Инцидент был зафиксирован на видео, которое опубликовал сам биоцентр. В учреждении назвали произошедшее жестоким обращением с животными и отметили, что подобные случаи происходят всё чаще. По словам сотрудников, посетители, включая взрослых, нередко бросают в животных камни, палки и другие предметы.
В биоцентре напомнили, что животные не являются объектами для развлечения и полностью зависят от человека, испытывая при этом боль, страх и стресс.
В департаменте полиции области Абай сообщили, что по данному факту проводится проверка. В настоящее время изучаются записи камер видеонаблюдения, устанавливаются и опрашиваются возможные свидетели.
После установления причастных лиц их действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством. Правоохранители призвали граждан соблюдать нормы общественного порядка и бережно относиться к животным.
