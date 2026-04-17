Посетителя Алматинского зоопарка наказали за выходку у вольера со львом

В Алматы к ответственности привлекли молодого человека, нарушившего общественный порядок на территории зоопарка, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как сообщили в ведомстве, в ходе мониторинга информационного пространства в одной из социальных сетей был выявлен видеоматериал, на котором зафиксирован инцидент на территории Алматинского зоопарка.

На записи видно, как молодой человек бросает предмет, похожий на камень, в сторону вольера со львом, тем самым нарушая общественный порядок и правила поведения на территории общественного объекта.

После проведения необходимых мероприятий личность нарушителя была установлена. Его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

По данному факту в отношении мужчины было возбуждено административное производство по статье о мелком хулиганстве.

По итогам рассмотрения дела в специализированном межрайонном административном суде Алматы гражданин был признан виновным и привлечен к ответственности.