Посетителя Алматинского зоопарка наказали за выходку у вольера со львом
В Алматы к ответственности привлекли молодого человека, нарушившего общественный порядок на территории зоопарка, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Как сообщили в ведомстве, в ходе мониторинга информационного пространства в одной из социальных сетей был выявлен видеоматериал, на котором зафиксирован инцидент на территории Алматинского зоопарка.
На записи видно, как молодой человек бросает предмет, похожий на камень, в сторону вольера со львом, тем самым нарушая общественный порядок и правила поведения на территории общественного объекта.
После проведения необходимых мероприятий личность нарушителя была установлена. Его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
По данному факту в отношении мужчины было возбуждено административное производство по статье о мелком хулиганстве.
По итогам рассмотрения дела в специализированном межрайонном административном суде Алматы гражданин был признан виновным и привлечен к ответственности.
