Весенне-полевые работы в Казахстане продолжаются в штатном режиме, передает BAQ.KZ. На сегодняшний день засеяно 7 миллионов 376,9 тысяч гектаров сельхозугодий. Работы ведутся в соответствии с графиком, погодные условия благоприятствуют активной фазе посевной.

Наибольшие площади засеяны в Акмолинской области - 1 миллион 599,3 тысячи гектаров, в Северо-Казахстанской - 1 миллион 13,5 тысячи гектаров, в Костанайской - 745,3 тысячи гектаров. Также активно идут работы в Павлодарской и Карагандинской областях, где засеяно 610 и 548,1 тысячи гектаров соответственно.

Аграрии уже провели закрытие влаги на площади 17,1 миллиона гектаров, предпосевную обработку почвы на 8,1 миллиона гектаров, а весенняя вспашка выполнена на 1,9 миллиона гектаров. Такие темпы и объёмы свидетельствуют о высоком уровне подготовки и слаженности сельхозпредприятий.

Структура посевов в этом году по-прежнему ориентирована на зерновые культуры, однако значительные площади отведены также под масличные, кормовые и овощные культуры. Посев хлопчатника, сахарной свеклы и риса также продолжается согласно плану.

Обеспечение ресурсами находится на постоянном контроле. На сегодняшний день заключено договоров на поставку 1 миллиона 10,5 тысяч тонн минеральных удобрений при годовом плане в 1,9 миллиона тонн. Потребность в семенах полностью закрыта - засыпано 2,3 миллиона тонн. Проведена экспертиза 2,1 миллиона тонн, из которых 99% признаны кондиционными.

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан продолжает мониторинг всех этапов посевной кампании. Работы в регионах проходят в соответствии с графиком, обеспеченность ресурсами находится на постоянном контроле.