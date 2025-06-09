Посевная-2025 в Казахстане наконец завершена в срок
Новые подходы к финансированию дали результат.
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Посевная кампания 2025 года в Казахстане впервые завершена в установленные агротехнические сроки. Это стало возможным благодаря пересмотру механизмов господдержки и своевременному финансированию аграриев — по поручению Главы государства льготное кредитование теперь доступно с декабря, а не весной, как ранее, передает BAQ.KZ.
Такие изменения позволили фермерам заранее приобрести необходимые ресурсы и выйти в поле без задержек. В результате:
- засеяно 100% запланированных площадей — 23,7 млн гектаров;
- расширены площади под более устойчивые и рентабельные культуры;
- проведено эффективное обновление техники и семенного фонда (заготовлено 2,3 млн тонн семян);
- создан прочный фундамент для хорошего урожая и стабильного роста агросектора.
Акцент в кампании был сделан на диверсификацию:
- масличные культуры – 3,4 млн га (+0,5 млн га);
- кормовые – 3,3 млн га (+114 тыс. га);
- кукуруза на зерно – 167,5 тыс. га;
- овощебахчевые – 222,3 тыс. га;
- картофель – 83,4 тыс. га (+11,3 тыс. га).
При этом продолжается сокращение посевов ресурсоемких и нестабильных культур:
- пшеница – 13 млн га (–187 тыс. га по сравнению с прошлым годом),
- снижается доля риса и хлопчатника.
Эти меры направлены на повышение продовольственной безопасности, устойчивость сельского хозяйства к климатическим и рыночным рискам, а также развитие экспортного потенциала.
Ранее мы писали о том, что Казводхоз подал фермерам юга Казахстана рекордные объёмы воды.