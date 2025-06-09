Посевная кампания 2025 года в Казахстане впервые завершена в установленные агротехнические сроки. Это стало возможным благодаря пересмотру механизмов господдержки и своевременному финансированию аграриев — по поручению Главы государства льготное кредитование теперь доступно с декабря, а не весной, как ранее, передает BAQ.KZ.

Такие изменения позволили фермерам заранее приобрести необходимые ресурсы и выйти в поле без задержек. В результате:

засеяно 100% запланированных площадей — 23,7 млн гектаров;

расширены площади под более устойчивые и рентабельные культуры;

проведено эффективное обновление техники и семенного фонда (заготовлено 2,3 млн тонн семян);

создан прочный фундамент для хорошего урожая и стабильного роста агросектора.

Акцент в кампании был сделан на диверсификацию:

масличные культуры – 3,4 млн га (+0,5 млн га);

кормовые – 3,3 млн га (+114 тыс. га);

кукуруза на зерно – 167,5 тыс. га;

овощебахчевые – 222,3 тыс. га;

картофель – 83,4 тыс. га (+11,3 тыс. га).

При этом продолжается сокращение посевов ресурсоемких и нестабильных культур:

пшеница – 13 млн га (–187 тыс. га по сравнению с прошлым годом),

снижается доля риса и хлопчатника.

Эти меры направлены на повышение продовольственной безопасности, устойчивость сельского хозяйства к климатическим и рыночным рискам, а также развитие экспортного потенциала.

Ранее мы писали о том, что Казводхоз подал фермерам юга Казахстана рекордные объёмы воды.