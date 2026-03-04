В южных районах региона начата активная фаза весенне-полевых работ. Из запланированных 18,2 тыс. га ранние овощи и картофель уже высажены на 7 тыс. га, передает BAQ.KZ.

В целом в 2026 году общая площадь посевов сельскохозяйственных культур увеличится на 8 тыс. га и составит 919 тыс. га. Из них 536 тыс. га отведены под яровые культуры, 208 тыс. га — под озимый сев, 175 тыс. га занимают многолетние травы, в том числе люцерна.

По словам руководителя областного управления сельского хозяйства Файзуллы Байдуллаева, в текущем году в целях диверсификации структуры посевов и рационального использования водных ресурсов площадь хлопчатника увеличена на 17 тыс. га — до 162 тыс. га, кукурузы — на 15 тыс. га (до 55,2 тыс. га), сафлора — на 16 тыс. га (до 85,4 тыс. га). Одновременно для снижения водопотребления посевы риса сокращены на 7 тыс. га, площади под пшеницу уменьшены на 25 тыс. га — до 216,3 тыс. га.

На сегодняшний день вспашка земель выполнена на 82%, промывка почв — на 52%. Работы продолжаются в плановом режиме.

Планируется внесение 203,5 тыс. тонн минеральных удобрений. Из областного бюджета выделено 9,5 млрд тенге на субсидирование 134 тыс. тонн удобрений.

Финансирование весенне-полевых работ осуществляется через АО «Аграрная кредитная корпорация». На сегодняшний день одобрены заявки на 8,4 млрд тенге, профинансирован 321 проект на сумму 7,2 млрд тенге. На рассмотрении находятся заявки ещё на 15 млрд тенге.

В кампании будет задействовано 37,4 тыс. единиц сельхозтехники. Благодаря мерам господдержки в 2025 году приобретено 1 872 единицы техники, уровень обновления парка достиг 9,2%. В текущем году планируется закупить ещё 2 029 единиц.

В целом в Туркестанской области обеспечена системная организация весенне-полевых работ, включая поэтапное снабжение сельхозтоваропроизводителей горюче-смазочными материалами, удобрениями, семенами и техникой.