Президент США Дональд Трамп обладает полномочиями для введения жёстких пошлин в отношении стран, закупающих российскую нефть, без необходимости получения одобрения Конгресса. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент на полях Всемирный экономический форум в Давосе, передаёт BAQ.KZ.

По словам Бессента, действующее американское законодательство о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) позволяет главе государства самостоятельно вводить подобные меры в случае угрозы национальной безопасности.

Министр уточнил, что инициатива, рассматриваемая в Сенате США, предполагает возможность введения пошлин в размере до 500 процентов на товары и энергоносители из стран, продолжающих закупать российскую нефть. Однако, как подчеркнул Бессент, президенту США "не нужен отдельный акт Конгресса" для применения таких тарифов, если решение будет принято в рамках действующих чрезвычайных полномочий.

Речь идёт о законопроекте, предложенном сенатором Линдси Грэм, который направлен на усиление давления на крупнейших покупателей российской нефти, включая Китай и Индию, с целью сокращения доходов Москвы от экспорта энергоресурсов.

В Минфине напомнили, что Дональд Трамп ранее уже использовал механизм IEEPA для введения торговых пошлин в других секторах. Энергетический рынок, по словам американских чиновников, рассматривается администрацией США как один из ключевых инструментов внешнеполитического влияния.

Заявление главы Минфина прозвучало на фоне обострения торговых противоречий между США, Европой и азиатскими партнёрами, а также активных дискуссий в Давосе о роли тарифов и санкционных механизмов в современной мировой экономике.