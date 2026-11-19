В китайском Шэньчжэне стартовал саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на котором собрались лидеры 21 экономики мира. В первый день Владимир Путин провёл переговоры с Си Цзиньпином, а Дональд Трамп встретился с президентами Китая и Мексики, а также премьер-министром Канады. Главная интрига — предстоящие переговоры Путина, Трампа и Си, на которых могут затронуть войну в Украине и ядерную безопасность.

Что сказал Путин

На выступлении в Шэньчжэне Путин заявил, что Россия выдержала западные санкции и назвал её «первой экономикой Европы». Здесь есть важное уточнение: российский президент имел в виду ВВП с учётом паритета покупательной способности, то есть разницы в ценах. По номинальному ВВП Россия уступает Германии, Великобритании и Франции. Путин также заявил, что отказ от российских энергоресурсов ослабил европейскую промышленность. Кроме того, он предложил расширить поставки российских продуктов питания и удобрений в Азиатско-Тихоокеанский регион и сообщил, что Москва претендует на председательство в АТЭС в 2035 году.

На переговорах с Си Цзиньпином стороны обсудили сотрудничество и войну в Украине. По данным Кремля, Путин рассказал китайскому лидеру о недавних контактах с представителями Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Си пообещал открыть китайский рынок

Председатель КНР выступил против торгового протекционизма и пообещал снизить пошлины, а также расширить доступ иностранных компаний на китайский рынок. Это заявление прозвучало на фоне торгового противостояния Пекина и Вашингтона. США ограничивают доступ Китая к передовым технологиям, в частности к чипам для искусственного интеллекта. Отдельное внимание привлекла встреча Трампа с Си: китайский лидер лично встретил американского президента в аэропорту Шэньчжэня. Позже к ним присоединился Путин. Лидеры пожали друг другу руки и обменялись приветствиями, однако содержание их короткой беседы не раскрывается.

На 19 ноября запланированы переговоры трёх лидеров. Трамп ранее заявил, что хочет обсудить войну в Украине, Иран и ядерное разоружение. Пекин обозначил тему встречи как «стратегическую стабильность». Вопрос ядерной безопасности особенно актуален после истечения в феврале 2026 года срока действия договора СНВ-3 — последнего соглашения, ограничивавшего стратегические ядерные арсеналы России и США.

Китай пока не намерен присоединяться к переговорам о ядерном разоружении. При этом полноценная двусторонняя встреча Путина и Трампа пока не подтверждена: в Кремле заявили, что отдельные переговоры в расширенном формате не запланированы. Саммит АТЭС продлится два дня. Помимо политических встреч, участники обсуждают торговлю, искусственный интеллект и развитие цифровой экономики. По итогам ожидается принятие Шэньчжэньской декларации.