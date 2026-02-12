Сенат Парламента РК ратифицировал Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и Монголией, передает BAQ.KZ.

Документ формирует правовую основу для либерализации торговли, устранения технических барьеров и расширения экономического взаимодействия между сторонами. Соглашение заключено сроком на три года с возможностью последующего продления.

В рамках договорённостей предусматривается снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин по широкому перечню товаров. Речь идёт о зерне, мясе птицы, молочной продукции, растительных маслах, кондитерских изделиях, а также металлургической и химической продукции, транспортных средствах и ряде других категорий.

Кроме того, соглашение охватывает вопросы таможенного администрирования, электронной торговли, технического регулирования, а также санитарных и фитосанитарных мер.

Отмечается, что положения документа соответствуют правилам Всемирной торговой организации и направлены на развитие устойчивых и предсказуемых торговых связей между странами ЕАЭС и Монголией.