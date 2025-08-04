Снижение транспортного налога для автомобилей старше 10 лет может привести к массовому притоку подержанных автомобилей в Казахстан, передает BAQ.kz.

Об этом заявил президент ОО "Ассоциация безопасности дорожного движения "Общая дорога" Арсен Шакуов. Такая норма будет предусмотрена новым Налоговым кодексом. Согласно документу, чем старше автомобиль, тем ниже ставка налога. По мнению эксперта, такое решение может быть выгодным для самих владельцев, но оно противоречит задачам по омоложению автопарка и снижению доли небезопасного транспорта на дорогах.

"Для самих автолюбителей это, конечно, хорошо. Но с точки зрения омоложения автопарка это не тот стимул, который нужен для государства, чтобы его обновить. Поспешили с этим решением", - отметил спикер.

Эксперт считает, что снижение налога на старые автомобили приведёт к обратному эффекту - вместо обновления автопарка казахстанцы будут дольше сохранять машины с большим сроком эксплуатации. Это, по его словам, может отбросить страну на десятки лет назад в вопросах экологичности и безопасности на дорогах.

"Если бы наоборот были ужесточённые меры, но при этом государственная поддержка на приобретение нового автомобиля сохранялась - это был бы путь вперёд. Сегодня современные автомобили имеют менее объемные двигатели с теми же характеристиками. Почему люди берут машины с большим объемом? Чтобы поехать, например, на охоту или рыбалку", - пояснил Арсен Шакуов.

Есть в этом вопросе и другая сторона. Снижение транспортного налога для автомобилей старше 10 лет может превратить Казахстан в точку притяжения для устаревшего транспорта из других стран. Спикер напомнил, что подобные тенденции уже наблюдались в недавнем прошлом, и последствия были ощутимыми как для потребителей, так и для экологии.

"Сюда опять начнётся поток старых машин. Казахстан всегда был привлекательным для импорта машин. Если про экспорт, то при любой возможности сюда будет везти хлам, будет хлам стягиваться. Первое было в 2008 году – праворульные машины. Позже увеличение таможенных пошлин, потом российские машины заезжали", – добавил он.

Арсен Шакуов считает, что снижение налога на старые авто может усилить интерес к ним, особенно если речь идёт о проверенных моделях с хорошей репутацией. Такие авто станут выгоднее в содержании и, скорее всего, будут дорожать, а не дешеветь.

"Например, у меня Nissan 1998 года, который зарекомендовал себя как проходимый. У него снизится налог - он станет привлекательнее для владения, люди начнут за ними гоняться. Это, соответственно, порождает спрос, и цена не будет падать. Давайте смотреть правде в глаза", - убежден Шакуов.

По мнению эксперта, снижение налогов на старые автомобили - временная мера, вызванная желанием властей ослабить социальную напряженность в условиях экономического спада. Арсен Шакуов считает, что такой подход не способствует обновлению автопарка и в перспективе может быть пересмотрен.

"Вряд ли это окончательный шаг. Это временно, чтобы снизить социальную напряженность. Такая практика не редкость в мире, но обычно она временная", - отметил он.

В завершение Арсен Шакуов отметил, что снижение транспортного налога это временная мера, не способная повлиять на системные проблемы. По его мнению, вместо фискальных послаблений государству следует сосредоточиться на долгосрочных мерах поддержки, в частности, на повышении доходов населения и создании программ по обновлению автопарка. Только в этом случае можно говорить о реальном развитии, а не о краткосрочном эффекте.