Послание 2026: В Казахстане планируют построить восемь перинатальных центров и семь детских больниц
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о планах строительства восьми современных перинатальных центров, семи многопрофильных детских больниц и еще двух медицинских объектов в Астане. Об этом Глава государства заявил в Послании народу Казахстана.
По словам Президента, сегодня в стране проживают около семи миллионов детей, что составляет 34% населения. Ежегодно рождаются более 330 тысяч малышей.
«В Казахстане около семи миллионов детей. Это 34% нашего населения. Ежегодно рождаются более 330 тысяч младенцев. Население страны стремительно растет. Поэтому необходимо системно и оперативно развивать инфраструктуру здравоохранения», – отметил Касым-Жомарт Токаев.
На первом этапе масштабного строительства по стране планируется возвести восемь современных перинатальных центров.
Еще семь многопрофильных детских больниц должны появиться в Атырау, Актобе, Алматы, Шымкенте, Каскелене, Семее и Актау.
В Астане запланировано строительство двух дополнительных медицинских объектов.
Президент подчеркнул, что для реализации этих проектов необходимо привлекать не только бюджетные средства, но и частный капитал.
«Следует успешно реализовать начатые проекты государственно-частного партнерства. Такой формат сотрудничества поможет увеличить объем частных инвестиций в социальную инфраструктуру. Самое главное, не затягивать без оснований соответствующие процедуры и оперативно принимать решения», – заявил Глава государства.
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