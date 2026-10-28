  • Главная
  • Новости
  • Послание 2026: В Казахстане планируют построить восемь перинатальных центров и семь детских больниц

Послание 2026: В Казахстане планируют построить восемь перинатальных центров и семь детских больниц

28 Октября 2026, 13:27
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Aqorda 28 Октября 2026, 13:27
28 Октября 2026, 13:27
180
Фото: Aqorda

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о планах строительства восьми современных перинатальных центров, семи многопрофильных детских больниц и еще двух медицинских объектов в Астане. Об этом Глава государства заявил в Послании народу Казахстана.

По словам Президента, сегодня в стране проживают около семи миллионов детей, что составляет 34% населения. Ежегодно рождаются более 330 тысяч малышей.

«В Казахстане около семи миллионов детей. Это 34% нашего населения. Ежегодно рождаются более 330 тысяч младенцев. Население страны стремительно растет. Поэтому необходимо системно и оперативно развивать инфраструктуру здравоохранения», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

На первом этапе масштабного строительства по стране планируется возвести восемь современных перинатальных центров.

Еще семь многопрофильных детских больниц должны появиться в Атырау, Актобе, Алматы, Шымкенте, Каскелене, Семее и Актау.

В Астане запланировано строительство двух дополнительных медицинских объектов.

Президент подчеркнул, что для реализации этих проектов необходимо привлекать не только бюджетные средства, но и частный капитал.

«Следует успешно реализовать начатые проекты государственно-частного партнерства. Такой формат сотрудничества поможет увеличить объем частных инвестиций в социальную инфраструктуру. Самое главное, не затягивать без оснований соответствующие процедуры и оперативно принимать решения», – заявил Глава государства.

Самое читаемое

Наверх