Послание 2026: В Казахстане планируют построить восемь перинатальных центров и семь детских больниц

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о планах строительства восьми современных перинатальных центров, семи многопрофильных детских больниц и еще двух медицинских объектов в Астане. Об этом Глава государства заявил в Послании народу Казахстана.

По словам Президента, сегодня в стране проживают около семи миллионов детей, что составляет 34% населения. Ежегодно рождаются более 330 тысяч малышей.

«В Казахстане около семи миллионов детей. Это 34% нашего населения. Ежегодно рождаются более 330 тысяч младенцев. Население страны стремительно растет. Поэтому необходимо системно и оперативно развивать инфраструктуру здравоохранения», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

На первом этапе масштабного строительства по стране планируется возвести восемь современных перинатальных центров.

Еще семь многопрофильных детских больниц должны появиться в Атырау, Актобе, Алматы, Шымкенте, Каскелене, Семее и Актау.

В Астане запланировано строительство двух дополнительных медицинских объектов.

Президент подчеркнул, что для реализации этих проектов необходимо привлекать не только бюджетные средства, но и частный капитал.