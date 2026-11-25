Казахстану нужны смелые и конкретные решения в обрабатывающей промышленности и геологоразведке. Об этом заявил заместитель председателя правления Казахстанского института общественного развития (КИОР) Азамат Байгалиев, комментируя Послание Главы государства.

«Сегодня наша экономика динамично развивается. Поэтому в этих сферах большое значение имеет принятие смелых и конкретных решений. Нужно активизировать работу по развитию обрабатывающей промышленности и геологоразведки, создавать новые возможности и наращивать производственный потенциал страны», – сказал Азамат Байгалиев.

По его словам, одним из главных приоритетов остается последовательное выполнение прежних поручений Президента по этим отраслям. Мало продолжать начатую работу, нужно искать новые подходы, дополнительные меры и перспективные направления.

Отдельно эксперт выделил инфраструктуру. Он назвал ее одной из главных и комплексных тем Послания. По мнению Байгалиева, Казахстан находится на значимом историческом этапе, и без модернизации инфраструктуры дальнейшее развитие страны невозможно.

Задача в том, чтобы создать надежную инфраструктурную базу, которая ответит на нынешние экономические и технологические вызовы и станет опорой для долгосрочного роста. Даже при нынешних темпах технологического прогресса развитая и надежная инфраструктура остается одним из главных условий устойчивого развития общества, подчеркнул эксперт.

Приоритеты Послания направлены на комплексную модернизацию страны, рост экономического потенциала и повышение качества жизни граждан.