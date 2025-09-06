В 2025 году в Казахстане активно реализуются ключевые поручения, озвученные руководством страны, передает BAQ.KZ.

Особое внимание уделено профессиональному образованию, финансовой грамотности и безопасности граждан. Что поручено — уже не просто план, а конкретные результаты.

Поручено: Объявить 2025 год Годом рабочих профессий, провести реформу системы технического и профессионального образования, продвигать в обществе идею трудолюбия и профессионализма.

Сделано: В регионах утверждены планы по повышению престижа рабочих профессий и качества подготовки кадров. Запущена льготная ипотека "Наурыз жұмыскер" со ставкой от 7 до 9%. Уже трудоустроено 1191 выпускник колледжей на ведущие предприятия страны, в том числе такие как "Kazakhstan Elevator Group", "HYUNDAI AUTO ASTANA", АО "ҚТЖ", АО "Qarmet" и др.

Сделано: Совместно с акиматами внедрен механизм подготовки кадров по запросам предприятий с гарантией трудоустройства. Прием в колледжи увеличен с 10 до 15 тысяч мест, а целевая подготовка ведется в партнерстве с крупнейшими компаниями.

Сделано: В школах усилена профориентация: закреплен статус педагогов-профориентаторов, их количество достигло 1781 человека, охвачено 2,4 млн школьников. Разработана и внедряется Национальная программа "Маман" по ранней профориентации.

Сделано: Обновлена материально-техническая база 74 колледжей на сумму почти 3 млрд тенге. Запущен онлайн-курс "Твой карьерный старт" для 500 тысяч студентов. Возобновлена программа "Серпін". В колледжи привлечены 309 специалистов с производства, 78 из них получают доплаты.

Сделано: Дуальное обучение внедрено в 552 колледжах, охватывает более 108 тыс. студентов при участии свыше 18 тыс. предприятий. В Костанае открыт Международный центр дуального обучения.

Сделано: 161 иностранный специалист заменен местными квалифицированными кадрами. Акиматы заключают меморандумы с работодателями для приоритетного трудоустройства казахстанцев.

Сделано: Введено онлайн-обучение по IT-специальностям. Планируется увеличить подушевое финансирование студента с 437 до 913 тыс. тенге. Более 4 тыс. предприятий шефствуют над 622 колледжами.

Сделано: Уровень обеспеченности общежитиями — 87%, до конца года планируется ввести 9 общежитий на 2114 мест, что доведет обеспеченность до 92%.

Сделано: В СМИ и соцсетях активно продвигается образ "человека труда". Созданы официальные аккаунты проекта Года рабочих профессий — TikTok собрал уже 70 тыс. подписчиков.

Поручено: Внедрить обновленные учебные программы в школах и вузах, направленные на формирование финансовой грамотности и цифровой гигиены.

Сделано: В школьные программы добавлен раздел по финансовой грамотности — в курсах "Глобальные компетенции" (5-9 классы) и "Основы предпринимательства и бизнеса" (11 класс).

Сделано: Обновлены типовые программы по предметам "Познание мира" и "Глобальные компетенции", которые теперь включены в перечень обязательных дисциплин.

Сделано: С 2022 года более 11 тыс. педагогов прошли обучение по курсу "Глобальные компетенции". С 8 сентября 2025 года начнется масштабное повышение квалификации для 9378 учителей по финансовой грамотности совместно с Национальным банком.

Поручено: Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан, в том числе противодействию незаконному обороту наркотиков, мошенничеству, организованной преступности и экстремизму.

Сделано: 2 января 2025 года принят Закон о внесении изменений в законодательство по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков и сильнодействующих веществ.

Таким образом, поручения Главы государства не только исполнены — они стали драйверами системных перемен в образовании, социальной политике и внутренней безопасности.